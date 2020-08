BOLOVI U VRATU PRAVE PROBLEME SRBINU! Evo šta je Novak rekao o NEZGODNOJ povredi koja ga muči!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković uz dosta muke izborio je plasman u treću rundu Mastersa Sinsinati.

Novak je u drugom kolu savladao Ričardasa Berankisa sa 2:0 u setovima (7:6, 6:4), a upurni Litvanac ozbiljno je namučio Đokovića, koji nije bio na svom prepoznatljivom nivou.

Đoković se mučio sa servisom, trpeo je bol u vratu, dosta je grešio... Ali kad je bilo najpotrebnije dodao je gas i nakon duge pauze ostvario trijumf.

"Lepo je biti ponovo na terenu, ovo nam je svima nedostajalo, a u isto vreme je jako čudno pričati sa maskom i igrati pred praznim tribinama. Jednostavno, takve su okolnosti svuda u svetu. Moramo to da prihvatimo", kaže Novak.

Novak je istakao da je njegov protivnik bio sjajan na ovom meču.

"Rikardas je bio veliki izazov, udarao je izuzetno dobro loptu, štitio osnovnu liniju, diktirao igru... Imao sam sreću da se vratim dva puta u drugom setu. Nisam bio ni blizu najboljeg sa servisom, ali kada je bilo potrebno pronalazio sam dobar servis i dobru igru".

Bilo je jasno da povreda vrata, zbog koje je odustao od dubla, ozbiljno muči Novaka.

"To je mala povreda, nije toliko ozbiljna da bih morao da odustanem od singla... Međutim, smeta mi, muči me, nervira me kod servisa, ali u isto vreme bolje je nego što je bilo juče i pre dva dana. Nadam se da oporavak ide u dobrom pravcu", kaže Đoković.

Novak je otkrio da je i podloga na kojoj se igra znatno brža nego inače.

"Drago mi je što sam zabeležio pobedu posle šest meseci. Stvari nisu savršene, ali nisam ni očekivao da budu na prvom meču, posebno zbog podeškoća sa vratom i servisom. Ne znam šta su uradili sa podlogom, ali sigurno je 20 ili 30 odsto brža nego što je bila. Potrebno je vreme da se prilagodim na brzinu i uslove", zaključuje Srbin.

Kurir sport

Kurir