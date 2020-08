UVEK TIM TERMINOM OPISUJEM NAŠU NERASKIDIVU VEZU: Jelena Đoković o temi o kojoj do sada nije pričala (FOTO)

Have you ever read the fiction trilogy from Philip Pullman - His dark materials? There is also a movie based on the books called The Golden Compass. Not sure if they’ve done sequels. Well, Pierre is my “daemon.” Philip so perfectly described that human - animal bond and named animals daemon. In his fiction books, our inner self takes the form of an animal... very good read. Deep. Intriguing, too. Da li ste imali priliku da pročitate knjige Filipa Pulmana, po kojima je i snimljen film Zlatni Kompas? Knjige se zovu “Njegovi mračni materijali” Uvek koristim njegov termin daemon kada opisujem moju neraskidivu vezu sa Pjerom. U knizi, oni su ekstenzija našeg unutrašnjeg bića sa kojima smo neraskidivo povezani. Stvarno sjajne knjige, toplo ih preporučujem. 📕📗📘

