NOVAK POSLAO PISMO KOJE ĆE UZDRMATI BELI SPORT! Reči srpskog asa izazvaće ŽESTOKE POTRESE u tenisu!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u otvorenom pismu teniskoj javnosti detaljno je objasnio zbog čega želi da osnuje novu Uniju igrača.

Novakovo pismo prenosimo u celosti:

"Dragi igrači i prijatelji,

"Kao što znate, imao sam blagoslovenu tenisku karijeru. Nemam drugi interesa, osim održivosti i budućnosti tenisa. Sarađujući sa našim kolegom Vasekom Pospišilom i desetinom vas tokom godina, trudili smo se da predstavljamo interese igrača na ATP-u i Grend slemovima. Jednostavno rečeno, čak iako sam bio broj jedan na svetu, bili smo odbijani. Zalupili su nam vrata. Nisu nas poštovali.

Učestvovao sam u teniskoj politici kroz Savet igrača tokom poslednjih 10-15 godina. Video sam 4-5 različitih predsednika i mnogo predstavnika ATP Odbora i menadžmenta. Znajte da Asocijacija igrača nije nov projekat. Ta ideja postoji već 30 godina. Mnogi igrači iz različitih generacija su pokušavali da sastave udruženje ili savez kako bi igrači imali bolju zastupljenost u teniskom ekosistemu. Mnogo različitih faktora i razloga je zašto se to nije dogodilo, ali verovatno glavni je nedostatak jedinstvenosti. ATP struktura je nesavršena za igrače. Ne mislim da struktura ATP-a pomaže igračima. U prošlosti je mnogo puta dokazano da je ovaj sistem protiv igrača.

Ne krivim nikog posebno. Razni predsednici i uprave su pokušali da urade razne stvari godinama unazad. I naravno, urađene su neke dobre stvari za naš Tur, bez ikakve sumnje. Ipak, mislim da većina vas koji su tu bi se složila da se igrači ne tretiraju kako bi trebalo u celom sistemu. Mnogo puta nismo konsultovani oko toga šta mislimo i kako se osećamo po određenim pitanjima. Na primer, prošle noći, ATP CEO je za pet minuta odlučio da će otkazati igru celog dana na turniru. Niko nije pitao, kako mene, tako i druge igrače koji se takmiče na turniru. To je veoma pogrešno i pokazuje da nemaju poštovanja. To je, naravno, samo jedan primer. Ima ih mnogo. Bio sam deo Saveta jer je to bila platforma, tačnije i dalje je jedina osnova kroz koju se možemo botiti za naša prava.

Ali za one koji znaju kako struktura funkcioniše, znaćete da veće igrača ne donosi odluke. Predstavnici našeg odbora su ti koji donose odluke i njih biramo mi, ali dogodilo se dosta puta u poslednjih deset godina u nekim velikim odlukama koje idu protiv interesa većine igrača. I kao što znate, ostala 3 člana odbora su turniri. U 95% slučajeva imamo sukob interesa između igrača i turnira. Zbog ATP podzakonskih akata, za mnoge odluke neophodno je imati ‘super većinu’ glasova u Odboru, ali to se često ne dešava jer igrači i turniri nemaju zajedničke ciljeve. Dakle, ništa se ne dešava jer nemate super većinu. A u određenim okolnostima glasanja u kojima vam nije potrebna supervećina, predsednik je obično taj koji treba da prelomi ujednačeni broj glasova i sam prozove koju stranu podržava. Možete zamisliti koliko je politika tamo umešana. Sve sam to video. Nije lako biti predsednik u sistemu koji jednostavno ne funkcioniše.

Udruženje igrača će imati svoje prve poverenike. Asocijacija najverovatnije (u početku) neće imati izvršnu poziciju za donošenje odluka u ekosistemu tenisa, ali će se takođe postepeno menjati. Moramo krenuti odnekud. Moramo pokazati svoje jedinstvo i snagu. Ne zato što želimo da se borimo, već zato što želimo da nas konsultuju, vrednuju, poštuju u svim velikim odlukama koje se dešavaju u našem sportu, a do sada to nije bio slučaj. Svi znamo koliko je agenata, ljudi iz Federacije, poslovnih ljudi bilo u odboru ili na drugim uticajnim pozicijama u sportu decenijama je radilo u sopstvenom interesu, ne brinući previše o igračima. To je monopol i zato da bismo nešto promenili u korist igrača moramo pokazati jedinstvo.

Prijatelji moji,

Od ovoga nemam ništa. Promovišem samo interese igrača i naš sport. Nadam se da razumete i želimo da nam se pridružite na ovom istorijskom putovanju.

Hvala, Novak

P.S. Očigledno je da ćemo Vasek i ja podneti ostavke u Savetu igrača čim zvanično osnujemo Asocijaciju igrača."

Nema sumnje da će njegovo pismo izazvati brojne polemike u svetu belog sporta.

Kurir sport

Kurir