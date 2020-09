GLAVNI SUDIJA US OPENA: Đoković udario lopticu u BESU, diskvalifikacija je bila jedina opcija!

Glavni sudija US opena Soren Frimel objasnio je zbog čega je odluka o diskvalifikaciji Novaka Đokovića bila neizbežna.

Frimel ističe da nije postojala nijedna druga opcija, nakon što je srpski teniser pogodio linijskog sudiju.

Tvrdi da je odluka o diskvalifikaciji "zasnovana na činjenici da je loptica udarena u besu, nesmotreno i da je sudiju udarila pravo u grlo". Sudija je isto tako uveren da Novak nije imao nameru da udari sudiju.

"Dva su faktora - akcija i rezultat. Akcija je, iako nije bilo namere, dovela do rezultata, a to je udaranje sudije lopticom i činjenica da je ona očigledno bila povređena. To su glavni faktori pri donošenju odluke u ovom slučaju", dodao je on.

"Novak je istakao da nije pogodio sudiju namerno. Rekao je: 'da, bio sam ljut i udario sam lopticu koja je pogodila linijskog sudiju, činjenice su veoma jasne, ali nisam imao nameru da se to dogodi i ne bi trebalo da budem diskvalifikovan'. Svi smo se složili da to nije uradio namerno, ali činjenica je i dalje da je pogodio linijskog sudiju i da je ona očigledno bila povređena", rekao je Frimel.

Kurir sport/SK

Kurir