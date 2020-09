OGLASIO SE SUDIJA KOJI JE IZBACIO ĐOKOVIĆA: Otkrio detalje razgovora sa Novakom i razloge odluke koju je doneo!

Novak Đokovič diskvalikovan je sa US opena zbog nenamernog udaranja lopticom linijskog sudije.

Posle zvaničnog saopštenja US Opena, došlo je do novih detalja.

Odluku je prvo donela Oreli Turt kao glavni sudija, a onda je došlo do konsultacija sa supervizorom Andreasom Eljijem i Serenom Frimelom, glavnim sudijom turnira.

- Na kraju, za svako kršenje pravila postoji neki izuzetak ili diskreciono pravo, ali u ovom slučaju, mislim da nije bilo nikakve šanse da dođe do bilo kakve drugačije odluke osim diskvalifikacije Novaka. Zato što su činjenice bile jasne, vidljive, linijski sudija je direktno pogođen i Novak je bio ljut. Nepromišljeno je udario loptu, besno uzvraćajući i uzimajući sve u obzir, nije bilo prostora za diskreciju - izjavio je Frimel.

On je konačno odluku doneo nakon što se uputio u sve detalje.

- Činjenice su bile utvrđene i onda sam razgovarao sa Novakom Đokovićem, dao sam mu šansu da iznese svoj ugao.Friemel je otkrio da je Đoković tokom rasprave tvrdio da ne bi trebalo da bude diskvalifikovan. Međutim, priznao je da je u izlivu besa udario loptu.

Frimell tvrdi da je takva odluka bila jedino moguća

- Njegova ugao je bio da nije namerno pogodio linijskog sudiju. Rekao je "da, bio sam ljut, udario sam lopticu i pogodio linijskog sudiju, činjenice su vrlo jasne. Ali to nije bila moja namera, nisam to uradio namerno. Dakle, ne bi trebalo da budem suspendovan zbog ovoga". Svi smo se usaglasili da to nije učinio namerno. Ali činjenice su i dalje da je pogodio linijskog sudiju i da je linijski sudija očigledno bio povređen - rekao je Frimel.

Kurir sport

Kurir