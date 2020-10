NOVAKOVA POVREDA NE MENJA NIŠTA! Cicipas: Moram da igram na najvećem mogućem nivou da bi ga pobedio!

Među brojnim svetskim medijima u Parizu nalazi se i Kurir.

Jedno od pitanja je bilo je i o Novaku Đokoviću.

Još uvek ne znamo ime vašeg sledećeg protivnika. Najpre, možete li nešto reći o Novaku Đokoviću ako to bude on. Izgleda da ima povredu vrata. Da li to utiče na potencijalno polufinale protiv Novaka?

"Protivnik je protivnik. Nije bitno da li je povređen ili nije. Novak ili Kareno, ne znamo ko će to biti. Ne, povreda neće imati nikakav značaj. Moram da pristupim meču na onaj način na koji moram da igram da bi pobedio. Pristupiću tom meču sa istim intenzitetom i fokusom koji sam imao u poslednjih nekoliko mečeva bez obzira ko bude protivnik", objasnio je Cicipas.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir