EMOTIVNA ISPOVEST NOVAKA ĐOKOVIĆA: Uvek se uželim Beograda i Srbije! Možda nekima smeta, ali ja sam takav!

Najbolji teniser sveta Novak Đoković nedavno je sa porodicom boravio u Beogradu.

Srpski as je u rodnom gradu sa familijom i prijateljima proslavio 6. rođendan svog naslednika Stefana.

Novak je otvoreno pričao o tome koliko su mu bitna porodična slavlja, kako ga ispunjava boravak u Srbiji, ali i tome kako se nosi sa brojnim pritiscima i kritikama...

"Uvek ima povoda za slavlje. Ne mora da se čeka turnir, kao što ne mora da se čeka ni rođendan deteta, ni bilo koja druga svečana prilika, privatno ili profesionalno gledano. Uvek postoji neki razlog. Međutim, definitivno su mi porodična slavlja i obeležavanje nekih važnih datuma u našim životima daleko važniji nego bilo koje sportsko dostignuće", rekao je Đoković za "Story".

foto: Damir Dervišagić

Srpski as je ponosno istakao da ga boravak u domovini čini posebno srećnim i ispunjenim.

"Uvek se uželim Beograda i Srbije i radujem se dolasku ovde. Moj boravak u rodnom gradu uvek je kratak, ali ispunjen brojnim privatnim i profesionalnim obavezama. Pričinjava mi veliko zadovoljstvo to što sam ovde, okružen svojim narodom, ljudima koji govore isti jezik kao ja, što mogu da se vratim svojim korenima. Puni me energijom sve to, doduše, verovatno u istoj meri u kojoj me istovremeno iscrpljuje. Ipak, daje mi taj dodatni podstrek i motivaciju koja mi je potrebna, inspiriše me da dalje putujem svetom i ispisujem neke nove stranice istorije tenisa", ističe Novak.

foto: Kurir sport

Srpski teniser se zbog svoje iskrenosti često nađe na meti stranih medija. Kada je javno rekao da želi da bude bolji od Federera i Nadala, našao se na žestokom udaru.

"Možda nekima smeta što imam najviše ambicije i što umem da ih verbalizujem, ali odrastao sam uz vaspitanje da budem otvoren, transparentan i iskren. Takav je moj karakter, to je moja ličnost. Ljudi nekad možda vole pretvaranje i to takođe poštujem, ali ja to ne umem", kaže Nole i dodaje:

"Sve što radim, činim iz zadovoljstva, ne tražim korist niti materijalni smisao. Uživam i sve dok je tako, biću na terenu. Posle svega što sam postigao kod mene više ne postoji nikakvo moranje, nikakva obaveza da se bavim tenisom. Mogu sutra da završim sve i bio bih sasvim zadovoljan onim što sam postigao, ali meni pričinjava zadovoljstvo da idem po turnirima i takmičim se. Sam čin igranja tenisa čini me radosnim i veselim. Osećam tu detinjastu energiju kada sam na terenu, u smislu zadovoljstva i radosti, a svaki naredni izazov vidim kao inspiraciju za nove ambicije, koje su uvek potrebne da biste se takmičili", zaključuje srpski as.

Kurir sport/Story

Kurir