ĐOKOVIĆ JE SAM SEBI NAJVEĆI NEPRIJATELJ: Bivši trener Samprasa i Federera govorio o Novaku

“Čini se da svako od nas sebi može da bude najgori neprijatelj”, počeo je Anakon.

Najpre se osvrnuo na "Adrija tur", koji je Đoković organizovao.

“Novak je sledio sve protokole koji su važili za njegovu zemlju. Mnogo sam čitao o tome šta se tamo stvarno dešavalo. Ima mnogo toga različitog od onog što smo čuli. Sledio je uputstva Vlade Srbije, to je sve bilo sa dobrom namerom, ali su saveti bili loši”.

Potom i na diskvalifikaciju sa US opena.

“To što je bilo u Njujorku je nesreća. Nažalost kao igrači smo odgovorni za ono što se dogodi na terenu, dobro ili loše. Sve zavisi od vas, naravno da nije imao nameru, ali dogodilo se i to je u potpunosti njegova greška”.

Na kraju je usledila kritika zbog Novakovog osnivanja nove teniske organizacije.

“Pokušaću to da gledam iz dva ugla. Pretvaraću se da sam njegov trener, tada bih mu rekao, kloni se toga, to je poslednje što želiš da radiš’. To bih mu savetovao jer ima mnogo toga o čemu treba da vodi računa u smislu rezultata i rekorda koje želi da postigne”, rekao je Anakon i zaključio:

“Drugi ugao u svemu je iz prizme bivšeg igrača, člana Saveta igrača. Bio sam u upravi šest godina. Znam svu složenost toga, okruženje je veoma teško. Pokrenuti inicijativu o tome u ovoj situaciji je greška. I način na koji je sve urađeno. Izašli su sa svim tim bez jasnih naznaka kako će sve funkcionisati. U stilu, bacili su predlog pred nas i svi su se pitali, šta sad da radimo? Jednostavno, nije bilo dovoljno informacija".

