SVUDA POĐI, KUĆI DOĐI: Novak i Jelena uživaju u prirodnim lepotama Srbije

Jelena Đoković je pokazala da uživaju u prostranstvu naše zemlje. Ona je, naime, objavila emotivnu fotografiju u zagrljaju svoje naslednice Tare.

„Porodično vreme“, napisala je Jelena, a na lokaciji je naznačila Srbiju.

Ubrzo su ljudi počeli da se oduševljavaju što oni porodično provode vreme u Srbiji, kao sav normalan svet: „Predivno što s decom uživate u prirodi”, „Svuda pođi ali svojoj kući dođi”....

Novak Đoković je nedavno u jednom intervjuu otkrio koliko su Beograd i Srbija bitni za njega i celu porodicu.

- Uvek se uželim Beograda i Srbije i radujem se dolasku ovde. Moj boravak u rodnom gradu uvek je kratak, ali ispunjen brojnim privatnim i profesionalnim obavezama. Pričinjava mi veliko zadovoljstvo to što sam ovde, okružen svojim narodom, ljudima koji govore isti jezik kao ja, što mogu da se vratim svojim korenima. Puni me energijom sve to, doduše, verovatno u istoj meri u kojoj me istovremeno iscrpljuje. Ipak, daje mi taj dodatni podstrek i motivaciju koja mi je potrebna, inspiriše me da dalje putujem svetom i ispisujem neke nove stranice istorije tenisa - iskreno je rekao teniser za „Story“. Jelena je više puta u govorila koliko je priroda leči.

„Prava mala oaza pored naše reke na keju. Razmišljam koliko je mudro drveće. Ono stalno daje sve što ima, bez straha da neće imati više. Bez straha od promena. Čak slavi tu promenu na vrlo graciozan i ponosan način. Pogledajte ove boje! Dok sam sedela pod drvetom, lišće je padalo na mene i kroz koji dan ono će biti potpuno ogoljeno, a opet nema strah od zime i hladnoće, samoće ili čega već. Možda i ima strah, ali svakako se prepušta toku života...“, napisala je Jelena krajem oktobra dok je bila u Beogradu, pa dodala:

„Koliko možemo da naučimo od tih mudraca koji nas okružuju u svojoj tišini i lepoti. Ima jedna divna knjiga, ‘Tajni život drveća‘ od Petera Volebena, koju vam toplo preporučujem.“

