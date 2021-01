NOVAK OD NOVAKA KREĆE U JURIŠ NA REKORDE: Još dva koraka do zvanja najboljeg igrača u istoriji tenisa!

Desetine rekorda srpski as je već prigrabio u svoje vlasništvo, a ostalo mu je još samo pet, od kojih su dva od istorijske važnosti

Predstojeća godina mogla bi da kruniše Novaka Đokovića u najboljeg tenisera svih vremena! Dva ogromna koraka su na tom putu, a prvi će Nole napraviti već u martu!

Čekajući 21. mart

Kada osvane jutro 21. dana marta, Novak će biti bogatiji za još jedan veliki rekord - najviše nedelja na prvom mestu ATP liste. To je definitivno jedan od najvažniji parametara u belom sportu. Drugi, onaj sa zvanjem krucijalnog, predstavlja broj grend slem titula. Tu je Đoković tri koraka od Nadala i Federera, ali... Švajcarca samo čudo može da pomeri s tog broja, dok je pred Srbinom velika šansa za novim trofejima. Već u februaru Novak je veliki favorit da osvoji devetu titulu u Australiji i dođe na samo dva koraka iza najvećih rivala. Svetski broj jedan najviše se pita i na Vimbldonu i US openu... U Parizu gazda je Nadal, mada je i to promenljivo.

Izazovna 2021.

Novak u svom vlasništvu ima desetine rekorda. Kada je reč o masters turnirima, tu je apsolutni vladar i vlasnik gotovo svega. Ostao mu je još najveći broj titula na Završnom mastersu sezone, a verujemo da će mu decembar 2021. u Londonu doneti i to zvanje.

Jedno je sigurno - motiva će imati napretek zbog svega šta se dešavalo u 2020. A i trka za najboljeg u istoriji se baš zahuktala.

Neka 2021. bude Novakova godina.

REKORDI KOJE JURI NOVAK U 2021. Grend slem titule 1. Rodžer Federer 20 1. Rafael Nadal 20 3. Novak Đoković 17 Nedelje na 1. mestu ATP 1. Rodžer Federer 310 2. Novak Đoković 301 3. Pit Sampras 286 Ukupan broj titula 1. Rodžer Federer 103* 2. Rafael Nadal 86 3. Novak Đoković 81 Kraj godine kao br. 1 1. Pit Sampras 6 1. Novak Đoković 6 3. Rodžer Federer 5 Završni masters sezone 1. Rodžer Federer 6 2. Novak Đoković 5 2. Pit Sampras 5 * osvojio veliki broj laganih turnira iz kategorije 250, pa je zbog toga teško dostižan, u mastersima je daleko iza Novaka

