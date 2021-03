PLAKAO SAM ZBOG NOVAKA! Španac otkrio šta mu je Đoković uradio pre više od 15 godina

Španski teniser Giljermo Garsija-Lopez prisetio se meča koji je sa Novakom Đokovićem odigrao sada već davne 2005. godine na Vimbldonu.

Španac je otkrio kako ga je mladi Novak naterao da sa suzama u očima napusti teren.

"Pobedio je Monaka u prvom kolu i igrao je veoma dobro. Imao sam dva seta prednosti i 5:4 u trećem i došao sam do meč lopte. Pogodio sam prvi servis i plasirao viner po strani, linijski je pokazao da je lopta dobra. Prilazio je mreži da mi čestita, ali je iznenada glavni sudija presudio da je lopta u autu. Nastavili smo, imao sam 6:5 i 40:0, ali uspeo je da okrene taj gem, dobije potom taj-brejk i pobedi me. Bio je to jedan od malobrojnih puta kada sam zaplakao kada sam izlazio sa terena", otkrio je 37-godišnji Španac, koji tada nije ni slutio da će mladi Srbin jednog dana ispisati istoriju tenisa.

Novak je u ponedeljak započeo 311. nedelju na prvom mestu ATP liste i tako srušio rekord Rodžera Federera koji je 310 sedmica bio najbolji na svetu.

Iskusni Španac ima samo reči hvale za sjajnog Srbina.

"Nema vidljivih slabosti koje možete da provocirate. Napredovao je iz godine u godinu i nije izgubio tu glad za uspesima. To me najviše impresionira. Logično je da ima tu glad, ali nije prestao igrački da evoluira. Uvek zna kako da se, kao niko oko njega, prilagodi uslovima. Ranije je igrao na jedan način, sada je drugačije, prilagodio se svemu kao Nadal i Federer", rekao je Lopez.

