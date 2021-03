POLUFINALA SA POSEBNIM ŠMEKOM: Favorit na autsajdera u finalu!

Još jedno finale WTA turnira će ljubiteljima tenisa predstaviti ono što je u ženskom tenisu verovatno najinteresantnije: meč autsajderke koja je sjajnom igrom došla do same završnice turnira – i favoritkinje koja ima sve potreble atribute za pobedu, ali strepi od izazova protivnice sa kojom često nisu nikada odigrale meč.

Žreb na turniru serije 1000 u Dubaiju hteo je da se u polufinalu susretnu Čehinja Krejčikova (#63 na listi) i Švajcarkinja Tajhman (#54), odnosno deveta nositeljka Španjolka Muguruza (#16) i deseta Belgijanka Mertens (#18) – čime će po 12. put u finalu ovog turnira sa dugom i uspešnom tradicijom nastupiti barem jedna igračica kojoj nije bio dodeljen status nositeljke.

I kao što rekosmo – jedan jedini međusobni meč do sada je odigran između ove četiri kandidatkinje za trofej „Zlatnog čajnika“ u njihovim karijerama – u kome je Mertens bila bolja od Tajhman.

Iako je Krejčikova pobedila Tajhman u kvalifikacijama za turnir u Ostravi prošle godine, Tajhman u Dubaiju igra tenis svog života – prepustivši samo jedan servis gem svojim protivnicama u četiri dosadašnja meča. Sa druge strane, Muguruzi je ovo treći nastup u polufinalu ovog turnira – i svoju današnju protivnicu je pobedila u prvom kolu Ju Es Opena 2016, dok je Mertens imala neopisivu sreću u jučerašnjem meču protiv nadiruće Amerikanke Pegule – spasivši čak 3 meč lopte za konačni plasman u svoje prvo polufinale ovde.

Od svih polufinalistkinja, Muguruza je očito ona sa najvećim pedigreom – osvojivši 7 titula, naspram 6 Mertens i 2 Tajhman (Krejčikova bez ijedne do sada). Bivša osvajačica Rolan Garosa i Vimbldona ima pozitivan skor u mečevima ovde – 14 pobeda i 6 poraza, ali joj ta komparativna prednost skoro ništa neće značiti u polufinalu, u kome je žudnja za plasmanom u finale velika motivacija za bilo koju suparnicu. I upravo u ovoj fazi turnira je Garbinje do sada najčešće umela da podlegne pritisku, izgubivši 18 puta u 30 mečeva – dok su Mertens (8-7) i Tajhman (3-1) bivale znatno više efikasne u nastojanju da se domognu finala.

Barbara Krejčikova je do sada najviše uspeha postizala u ženskom i mešanom dublu – bivša broj 1 u ženskom i dvostruka uspešna braniteljka trofeja na Australijen Openu. Ova dvadesetpetogodišnjakinja je do ove faze turnira bila najuspešnija u osvajanju poena na servis protivnice (53%) i druga posle svoje današnje suparnice po osvojenim poenima na svoj servis (63.8%), iz čega je jasno da uspešno kombinuje važne atribute igre u singlu i dublu. Obe igračice nisu izgubile set u Dubaiju (Čehinja 19, Švajcarkinja 21 gem), što je za Čehinju svakako najbolje turnirsko izdanje ove godine – ispavši u kvalifikacijama za Dohu prošle nedelje i u 2. kolu Abu Dabija i Australijen Opena, a došavši do četvrtfinala Grampians turnira u Melburnu. U slučaju da uđe u finale, postaće najniže plasirana igračica u istoriji koja je ostvarila taj uspeh (do sada je to bila #58 Italijanka Razano 2009.)

Levoruka Tajhman je hit ovog turnira, čiji fantastičan servis joj je doneo polufinale već na debitantskom nastupu na turniru u najvažnijem teniskom centru Bliskog istoka. Pobeda nad favorizovanom Koko Gof u četvrtfinalu – ujedno i osveta za dva poraza u Australiji ove godine – lepo upotpunjuje njenu kandidaturu za trofej u subotu. Najbolja serverka i braniteljka brejk lopti (92.3%), Žil bi time postala treća igračica iz zemlje časovnika koja je igrala finale u Dubaiju (Hingis, Benčić) – sa nadom da bi i njeno ime bilo upisano pored njihovog u spisak osvajačica.

foto: AP

Garbinje Muguruza je treći put u polufinalu konkurencije singla u Dubaiju (od dosadašnjih 7 nastupa), osvojivši jednom i drugo mesto u dublu (2015. sa zemljakinjom Suarez Navaro). U dve važne pobede do sada, eliminisala je Poljakinju Švjontek uz 13 asova i samo 10 neiznuđenih grešaka – a drugi put uzastopce u dva turnira na Bliskom istoku (Doha, Dubai) iz daljeg žreba izbacila 8. igračicu sveta Arinu Sabalenku. Pobedom protiv Mertens nekadašnja najbolja igračica WTA liste postala bi prva teniserka iz Španije koja bi nastupila u finalu u Dubaiju. Za njenu karijeru se vezuje i zanimljiv podatak – da je jedina koja je uspela da u finalu Grend slema pobedi obe sestre Vilijams (Serenu na Rolan Garosu 2016 i Venus na Vimbldonu 2017) – a još važniji za uspeh njene kampanje na ovom turniru: najbolja igračica sezone do sada po broju pobeda (16 – 4 u odnosu pobeda i poraza) i osvajačica 2. mesta na prethodnom turniru u Kataru.

Elize Mertens je jedina igračica koja je u glavnom žrebu u Dubaiju ove godine branila boje svoje zemlje, i u njenom petom nastupu ovde je ulaskom u polufinale postigla svoj najbolji rezultat. Njen meč u prethodnoj rundi protiv Pegule bio je ujedno i najduži na ovom turniru (2h47m), što nije dobra uvertira pred današnje polufinale protiv Muguruze – ali će se nadati da će njen dobar servis (3. na turniru sa 16 asova) i učinkovit ritern na servis protivnice (51.6%) pomoći da – iako umorna – uđe u meč sa što manje grešaka i što većim samopouzdanjem. I Mertens je specijalistkinja za dubl – osvojivši svoju drugu Grend slem titulu u Melburnu u paru sa Sabalenkom (i to protiv eventualne suparnice u subotu, iz dubla Krejčikova/Siniakova). Svoju šestu titulu u singlu osvojila je na Gipslend turniru u Melburnu ove godine, dok je u 2021. do sada već 2 puta dobijala igračice iz top 20 WTA liste.

Iako će imperativ velikog finala sigurno učiniti svoje, trebalo bi očekivati da će ljubitelji tenisa videti dva sasvim dobra meča na centralnom terenu Ejviejšn Tenis Centra – krajnje neizvestan u sudaru nižerangiranih Krejčikove i Tajhman, i zbog umora Mertenskove verovatno nešto manje u njenom susretu sa Muguruzom. I Švajcarkinja i Čehinja imaju odličan servis i ritern, pokazale su da umeju da budu veoma efikasne u realizaciji stvorenih šansi i da za debitantkinje u polufinalu singla ovog turnira imaju izuzetan nivo rutine u svojoj igri i nametanju stila koji protivnici ne odgovara – gde se naročito izdvaja levoruka Žil Tajhman.

Mertens bi mogla da iskoristi tenziju koju učešće u polufinalu turnira evidentno stvara kod svoje protivnice i da – uprkos umoru – uđe u meč postepeno, bez previše grešaka i nada se da će krozs stabilan servis i kontrolisani ritam razmena uspeti da prevaziđe fizički pritisak i pronađe svoje mesto na terenu. Samopouzdanje će i ovoga puta biti ključni faktor za pobedu, i iako je Muguruza ove godine u tom registru svakako među najboljima – zaista iznenađuje to koliko puta Španjolka nije uspevala da prevaziđe ovu stepenicu i konvertuje seriju sjajnih nastupa finalom i konačnim osvajanjem trofeja. Upravo bi ta njena dosadašnja iskustva mogla da budu i poseban motivacioni faktor, u situaciji u kojoj zaista ima značajnu prednost svežine i pobede u prethodnoj rundi bez trauma koje je proživela Mertensova – da ostvari svoju srećnu trinaestu pobedu u polufinalu jednog WTA turnira u singlu.

Indikacije su tu – ali, naravno, ovo je WTA tenis – i sva draž neizvesnosti do poslednjeg odigranog poena je nešto u čemu će poklonici ovog sporta imati prilike da uživaju i danas u prenosima iz Dubaija.

Vuk Brajović / Kurir sport

Kurir