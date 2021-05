ĐOKOVIĆ IZJAVOM ŠOKIRAO TENISKI SVET: Mene to više ne zanima!

Najbolji teniser sveta i rekorder po broju sedmica na prvom mestu, Novak Đoković, otkrio je da ga ATP lista više ne zanima!

Đoković je trenutno prvi na svetu, ali tvrdi da mu pozicija više nije bitna.

"Dolazi do smene generacije i rezultati to govore. Ovi momci igraju svake nedelje. Tu su Rubljov, Beretini, Zverev, Cicipas i svi igraju sjajno i svi dolaze do važnih poena. Tu je i Medvedev, kao i Tim, koji je na vrhu već godinama. Skinuće me sa vrha, to je neizbežno. Promene dolaze – da li će biti za mesec ili godinu dana ne znam, ali znam da dolaze", kaže Đoković i priznaje da ga nakon obaranja istorijskog rekorda zanimaju isključivo trofeji na Gren slemovima.

"Mene to više ne zanima. Sada me samo zanimaju Grend slemovi".

Podsetimo, Đoković danas započinje svoj pohod na trofej u Rimu, protivnik u drugom kolu mu je Amerikanac Tejlor Fric.

Kurir sport