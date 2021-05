NALBANDIJAN I KECMANOVIĆ U PETOJ BRZINI: Pred start Belgrade Opena šampionski duo priredio spektakl na šljaci (FOTO)

Najmlađi teniser Srbije u top 50 na svetu, 21- godišnji Miomir Kecmanović punom parom radi i priprema se u rodnom Beogradu pod budnim okom trenera Davida Nalbandijana, bivšeg trećeg igrača planete, za finiš sezone na šljaci koji donosi i učešće na gren slemu u Parizu .

Naredne nedelje Miomir će se takmičiti na ATP turniru Belgrade Open u Teniskom centru Novak, a nakon toga sledi odlazak na popularni Rolan Garos. Vest o početku saradnje Kecmanovića i Nalbandijana odjeknula je poput bombe u svetskim teniskim krugovima, jer svi poznavaoci tenisa znaju da je reč o spoju istrajnih i nepokolebljivih šampiona, da je rođen tandem za velika dela.

foto: TSS/Neda Miletić

Kecmanović se u listu teniskih velikana upisao 2016. kada je od ITF-a proglašen za najboljeg igrača sveta u konkurenciji juniora gde je ostvario istorijske rekorde na najvećim takmičenjima. Dve godine vladao je svetskim juniorskim tronom, veoma rano se otisnuo u profi vode i odmah krenuo da beleži sjajne rezultate, među kojima je i ATP trofej iskovan u Kicbilu 2020. Miomir iza sebe ima i četvrtfinale Indijan Velsa, ATP finale na travi u Antaliji, 38. mesto najboljih profesionalaca sveta.

David Nalbandijan je zauvek ostao u srcima i sećanju svih ljubitelja tenisa. Argentinac je u jednom periodu, u prvih desetak godina novog milenijuma, bio jedan od najboljih i najuspešnijih tenisera planete. Sjajan tehničar, borac i igrač koji je i svojim ponašanjem na terenu i van njega bio i ostao uzor. Na neki način ostavio je tenis pomalo iznenada, ali je poslušao neki svoj unutrašnji glas da je došlo vreme za rastanak, za zasluženu tenisku penziju.

foto: TSS/Neda Miletić

Interesantno, kada se povukao 2013. godine ništa ga nije nateralo da se, u bilo kom smislu, uključi u nova tenista zbivanja. Tako je bilo sve do pre nekoliko meseci kada je odlučio da se vrati svojoj prvoj sportskoj ljubavi - tenisu. I to kao trener našeg mladog asa sa genom heroja Miomira Kecmanovića.

Za Davida prvo pitanje: Zašto baš mladi Srbin?

„Miša me je pozvao, imali smo razgovor, rekao sam mu da neću moći da putujem celu godinu na turnire i ako mu odgovara da sa njim budem na turnirima nekoliko nedelja, da ne putujem na sva takmičenja, da sam spreman za saradnju. Miša je mlad, ima veliki potencijal, ima puno da se radi na mnogim aspektima igre, da se usavršava, ali veliki je potencijal i ovo je veliki izazov“ – objašnjava Nalbandijan.

Isto pitanje za Miomira. Zašto baš David?

“Na mojim teniskim počecima, kao i svako dete pratio sam mečeve svetskih asova na najvećim takmičenjima na Tv-u. Prvi put kada sam gledao meč Nalbandijana oduševila me njegova igra, energija i harizma. Kada god sam imao priliku ispratio sam njegove partije, kasnije na mojim treninzima pokušavajući da ponovim neki od njegovih udaraca. Od kako sam ušao u profi vode želeo sam da jednog dana imam trenera koji je postigao vrhunske rezultate i jako sam srećan što je to u ovom trenutku upravo David. Veoma ga cenim, poštujem sve što je uradio u ovom sportu i verujem da će njegovo znanje, iskustvo i pozitivan stav doprineti da moj tenis, moja igra donesu rezultate koje očekujem od sebe u budućnosti, a to je plasman u svetski vrh. Put je težak i dug, ali ostvariv i verujem da ćemo zajedničkim snagama stići do cilja” – ističe Miomir.

foto: TSS/Neda Miletić

Kecmanović je bio je najbolji junior sveta, na profi sceni mlad stigao do 38. mesta na planeti, do ATP titule… Šta ste uočili u prvim danima saradnje sa Miomirom, koliko procenjujete da će biti potrebno vemena da se vide vaši prvi zajednički rezultati?

„Smatram da je veoma jak igrač, loptu udara snažno i to je njegov najveći kvalitet. Izuzetno je iskren i dobar momak, imamo sjajnu komunikaciju i odlično se razumemo. Mora da radi puno na radu nogu, na mnogim aspektima, još uvek je jako mlad i puno toga još treba da nauči kako je biti pravi profesionalni teniser. Niko ne zna koliki su čiji dometi i koliko će ko dostići u karijeri, ali on raspolaže velikim potencijalom, mnogo toga još treba da unapredi, ima puno prostora za napredak što je sjajan deo ovog projekta i saradnje. Put je dug, pred nama je veliki rad, on konstantno napreduje i pre ili kasnije doći će i veće samopouzdanje i veliki rezultati“.

Da li je rad sa Davidom poseban i različit od svega dosadašnjeg kada je reč o treninzima?

“Uneo je mnoštvo novina u moj rad, potpuno novu postavku rada na terenu koji je sada sadržajan i dinamičan. Uneo je svoj entuzijazam, samopouzdanje i tu srčanost što mi jako prija. Imam mnogo toga od njega da naučim i ume to znanje da prenese na mene, ipak je on igrač koji je pobeđivao najbolje tenisere današnjice, a i sam je to bio. Lepo se slažemo na terenu i van njega što je izuzetno važno obzirom da provodimo puno vremena zajedno. Imam osećaj kao da mi je stariji brat, verujem mu i da će način na koji radi pomoći da ostvarim svoje ambicije. Veoma sam ponosan što je Nalbandijan moj trener” – kaže Kecmanović.

foto: TSS/Neda Miletić

Da li ste, ipak, i pored totalne odvojenosti od tenisa pratili sadašnje trendove? U kom pravcu ide vrhnski tenis i koliko se promenila igra i uslovi od kada on ne igra?

„Došlo je do promena u tenisu u odnosu na vreme kada sam ja igrao, kao što su došle promene i u svim sportovima. Smatram da mlade generacije više brinu kako da udare jače loptu nego kako da igraju tenis, izgrade poen i to je razlog što niko još uvek nije počeo da pobeđuje najbolje. Sada se pojavilo nekoliko igrača koji su krenuli sa pobedama nad najboljim, ali pre par godina niko nije primenjivao miks udaraca, posebnu taktiku za svakog protivnika, mislim da je to ta promena koja se dogodila“.

Kecmanović je budućnost srpskog tenisa, igrač kvaliteta i potencijala za članstvo u top deset najboljih igrača sveta. U tekućoj sezoni je već ostvario najbolji plasman na ATP listi do sada. Gde sebe vidi na kraju takmičarske 2021?

“Voleo bi da budem u top 30 igrača sveta. Ima još puno da se igra, sezona je duga i pred nama su tri gren slem turnira zgusnuti u kratkom vremenskom roku, različitih podloga, samim tim sve je različito. Volim da igram na travi, iako su prilike za to jako retke. Nisam izašao na travu od Vimbldona 2019. i zato ću poseban akcenat staviti na ovogodišnji gren slem u Londonu”.

foto: TSS/Neda Miletić

U Beogradu ste treći put. Prethodna dva puta dolazili ste u ulozi igrača i niste imali priliku da bolje upoznate naš grad. Kakvi su vaši utisci, koliko i da li smo slični Argentinicima?

„Da bio sam u Beogradu nekoliko puta, ali uvek sam igrao i nisam imao vremena da vidim grad, doživim ljude u njemu. Prvi put da sam u gradu proveo malo više vremena i moram priznati da su ljudi izuzetno ljubazni, gostoljubivi, prijateljski nastrojeni, to mi se veoma dopada, vi volite da jedete puno mesa kao i mi Argentinci što mi se isto jako dopada. Lepo mi je u Beogradu i osećam se ovde jako opušteno“.

Bliže se Olimpijske igre u Tokiju koje će se igrati na omiljenoj podlozi Kecmanovića - betonu.

“Znam da ništa novo neću da kažem, ali Olimpijske igre su zaista san svakog sportiste. Nadam se da ću imati priliku da igram za našu zemlju u Tokiju, da ću biti deo sportske ekspedicije u Japanu i da će mi se ispuniti želja da branim boje Srbije na najvećoj manifestaciji sportista sveta” – zaključio je mladi srpski teniski as Kecmanović.

foto: TSS/Neda Miletić

(Kurir sport/TSS)