NOVAK ZADOVOLJAN POBEDOM!Đoković: Malo teži početak turnira, drago mi je što nisam izgubio set

"Prvi put sam igrao protiv njega (Matsa Morajna), nisam imao previše prilika da ga gledam ranije. Iznenadio me je snažnim servisima i bekhendom. Set i po sam imao kontrolu, a onda je on imao sjajne gemove", rekao je Djoković, preneli su organizatori turnira.

Đoković se plasirao danas u četvrtfinale ATP turnira u Beogradu pošto je pobedio Nemca Matsa Morajna sa 6:2, 7:6(4).

"Taj brejk sam odigrao dobro, ali mi je njegova igra uticala na ritam. To je taktički teško, kad igrate sa igračima koji idu na sve ili ništa. Bio je malo teži početak turnira, ali mi je drago što nisam izgubio set i prevazišao izazov", rekao je Đoković.

foto: Starsport

"Fizički se osećam dobro. Igram na domaćem terenu i nadam se da će u narednom meču biti publike, da osetim njihovu energiju i podršku”, dodao je on.

Djoković u sledećoj fazi turnira igra protiv 96. igrača sveta, Argentinca Federika Korije, mladjeg brata legendarnog Giljerma Korije.

"Giljermo je svojevremeno bio jedan od najboljih na svetu. Interesantno je videti kako Federiko hoda, mnogo me podseća na svog starijeg brata. Ima borbeni duh, ne predaje se i trudi se da izgubi od protivnika, a ne od sebe. Voli da igra na šljaci, još je mlad i jedan je od nadolazećih argentinskih tenisera", rekao je Djoković.

Biće to njihov prvi međusobni duel, a na programu je u četvrtak.

"Danas je dobro odigrao i zabeležio impresivnu pobedu protiv Kuevasa. Nema šta da izgubi, siguran sam da će dati sve od sebe. Verujem da nas čeka dobar meč", dodao je prvi teniser sveta.

Današnjom pobedom, 951. u karijeri, Đoković je postao peti teniser u istoriji sa najviše pobeda na ATP Turu.

"Ponosan sam na taj rezultat i srećan sam što čujem da sam uspeo da svoje ime upišem na novo mesto u istoriji. Činjenica da će se moje ime spominjati u istoj rečenici sa ostalim velikanima našeg sporta čini me radosnim i zahvalan sam na tome. To me inspiriše da nastavim. To mi nije prioritet, ali dolazi kao posledica kvalitetnog rada", rekao je Đoković.

Beta