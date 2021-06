U DUELU SUNARODNIKA ĐERE BOLJI U PETOSETNOM TRILERU OD KECMANOVIĆA: Koliko su realne šanse za iznenađenje protiv Zvereva u petak?

Ulazak u treće kolo Rolan Garosa i meč protiv Saše Zvereva na jednom od glavnih stadiona predstavljali su odličan motiv da danas (nažalost) suprotstavljeni srpski asovi Miomir Kecmanović i Laslo Đere prikažu svoju najbolju igru u vrelim atmosferskim uslovima tekućeg Grend Slema.

To se uistinu i desilo – tako što su prva dva seta pripala tada neuporedivo više fokusiranom, sigurnom i preciznom Kecmanoviću, a ostali deo meča agresivnijem, odvažnijem i (izgleda) fizički bolje spremnom Đereu.

Gledajući istorijat Laslovih mečeva na Grend Slemovima – skoro nemoguća misija je bila očekivati od njega da se posla zaostatka od 2 seta vrati u meč i izbori peti set, a kamoli da ga dobije – i to prilično uverljivo (6:3) kao što je to danas bio slučaj protiv svog druga iz reprezentacije.

Sa druge strane, Kecmanović poseduje jači „kam-bek“ momenat – ali danas nije uspevao da nađe „dugme“ čijom bi aktivacijom prvo sprečio Đerea da mu „pobegne“ u trećem i četvrtom setu – a onda da pronađe rezerve mentalne i fizičke snage i izbriše sećanje na taj gubitak kako bi iz egal pozicije povratio željeni nivo igre.

I sama statistika meča jasno svedoči o tome ko je danas imao više volje i odvažnosti da pritisne i održi taj pritisak na protivnika – pa i po cenu grešaka (Đere – 12 asova, 8 duplih servis grešaka / Kecmanović – 1 as, 2 duple, na primer) – jer je ta vrsta upornosti nešto što često odnese prevagu u susretu igrača čiji kvaliteti su ili dosta uporedivi – ili dosta kompatibilni (gde je ovo drugo bio slučaj danas).

Iako je glavna briga kod Lasla Đerea pre početka turnira bila njegovo zdravstveno stanje (otkazao Belgrade Open zbog jake prehlade) – činjenica je da za današnju pobedu i izjednačenje njegovog najboljeg rezultata u Parizu i Grend Slemovima uopšte (Rolan Garos 2019.) može ponajviše da zahvali dubokom rezervoaru fizičke snage – koji se stvara marljivim radom na treninzima, uprkos češćim lošijim rezultatima od očekivanih u poslednje vreme.

I Laslo i Miša su – da se razumemo – veliki radnici, a ovaj drugi još i dodatno inspirisan radom sa legendarnim Davidom Nalbandijanom – ali ako se u ovakvom meču „pomrse konci“ i prečesto dozvoli da se ode ustranu – teško je da bi i pravi teniski Hudini mogao da se izvuče iz neminovnosti poraza.

Pred Đereom je sada meč protiv Saše Zvereva – prilika sazdana od pozitivnih izazova na najvećoj teniskoj sceni, a da skromni momak iz Sente može da bude kadar za još veća ostvarenja od trenutno zabeleženih u Parizu svedoči i sjajna igra protiv Nadala u Melburnu, pobeda nad Timom... Miša Kecmanović će svoju novu šansu potražiti već na turniru u Štutgartu, i – sigurni smo – izvući prave pouke iz današnjeg „teniskog tobogana“.

U razgovoru sa srpskim medijima, Đere je rekao.

- Ritern nije baš najbolje funkcionisao na početku, drugi servis nisam mogao da ubacim, izgubio sam samopouzdanje. Znao sam da je Grend slem, da se igra na tri dobijena seta. Posle ranog brejka na početku drugog seta počeo sam da držim svoj servis. VIdeo sam da nije fokusiran na te gemove, kao i da pada fizički. Počeo sam malo bolje da igram u trećem setu, nastavio sam da servirao dobro, nisam grešio iz riterna. Onda sam dobio zalet posle osvojenog trećeg seta i video sam da sam na dobrom putu. Srećan sam što sam pobedio.

Đerea očekuje duel protiv Saše Zvereva, a Laslo smatra da ima šanse u tom meču.

- Nisam puno za sada razmišljao o Zverevu. Jednom smo igrali ove godine na brzoj podlozi u Akapulku. Imao sam svoje prilike ali ih nisam iskoristio. Mislim da ću mentalno biti u dobroj zoni za taj meč, nadam se da ću se i fizički oporaviti. Mislim da imam šanse protiv njega.

Kecmanović je bio kratak i jasan u obraćanju našim medijima.

- Krenuo je dosta bolje da igra, pritiskao me je, počeo je mnogo bolje da servira, reternirao je znatno bolje. Skoro svaki moj servis gem kretao sam poen iz odbrane, duboko je reternirao, dosta je dobro pogađao, jednostavno, bolje je odigrao. Jedino što bih sebi zamerio je da je trabalo još fizički da radim, da budem spremniji za ovakvu vrstu mečeva. Zahteva dosta više, narpčito što je šljaka i što je njegova igra takva da te tera da igraš duže poene. Jedino to. Dobro sam radio na tome, ali imam još prostora da se to dovede do boljeg nivoa - rekao je Kecmanović.

Kurir sport / Vuk Brajović