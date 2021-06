NOVAK ČESTITAO NIKOLI MVP TITULU: Toliko mi je drago što baš on, takav kakav jeste, uspeva da nadmudri sve njih!

"Velike čestitke! Apsolutno zasluženo. Da je bilo drugačije, ne bi bilo normalno, jer je apsolutno najbolji. Ima najbolje brojke i statistiku čitave sezone. Nisam ekspert za košarku, ali veliki sam ljubitelj i navijač svih naših reprezentativaca, i u NBA ligi, i u Evroligi. Naravno, pratim košarku jer ipak je košarka sport broj jedan u našoj zemlji", rekao je Nole, a zatim dodao:

"Mi smo zemlja košarke, a sada smo pokazali i zašto. Koliko sam video, nikada se nije desilo da iz iste zemlje dolaze MVP iz NBA, Evrolige i Evrokupa. To je nešto stvarno neverovatno. Čestitao bih svim momcima, i Miciću i Teodosiću i Jokiću što su nas obradovali, što predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način. Uspeti tako na svetskoj sceni kao što je NBA liga, sa svim "zverima" koje igraju u njoj, stvarno je nešto što je za svaku pohvalu. Prvi put u istoriji naše zemlje imamo MVP", ponosno je izgovorio Đoković i naveo:

foto: @starsport

"Cela Srbija i sportska javnost treba da budu ponosni na njega. On je izuzetan momak, jako skroman, imao sam priliku da provedem neko vreme s njim na prošloj Olimpijadi. Nadam se da ću ga opet videti na Olimpijadi. Mnogo mi je drago zbog njega. Njegova košarkaška inteligencija je zaista impresivna.Toliko mi je drago što baš on, takav kakav jeste, uspeva da nadmudri sve njih. Um caruje, a snaga klade valja. To je baš dobar primer, da kada pametno igraš, treniraš i razmišljaš, u svakom sportu možeš da dostigneš vrh. Svaka mu čast, hvala mu! Sutra se slikam s njegovim dresom", obećao je Novak i otkrio da ima oba Jokićeva dresa.

foto: Profimedia

"Stigla su mi oba, imam i beli, i onaj drugi, tako da ću mu i na taj način čestitati", rekao je Đoković.

(Kurir sport)