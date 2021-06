AKO NOVAK URADI OVO, PRESTAJE SVA PRIČA KO JE NAJBOLJI! Britanac pohvalio Đokovića: Srbin je POKVARIO zabavu Rodžeru i Rafi!

Isto mišljenje deli i nekada četrvrti igrač sveta Britanac Greg Rusedski

"Đoković se izdvojio od ostalih. Njega treba pobediti na Vimbldonu. Nikada nisam video snažnijeg favorita da ulazi u ovaj turnir. Biće potrebno nešto zaista posebno, ili da se desi neki incident kao na US Openu, kada velika trojka nije bila u punom sastavu. Teško je videti nekog ispred Đokovića", objasnio je Rusedski.

Prognozirao je predstojeće turnire,

"Osećate da je na putu da osvoji kalendarski slem, najveći je favorit na Vimbldonu, ne mogu da se setim kad je bilo većeg. I osvajanje sve četiri titule u ovoj godini bi ga dovelo do 21 u trci za GOAT. On može da prestigne i rekord Margaret Kort i Serene Vilijams kod žena. Ako ostane zdrav i dođe do tog broja, onda stvarno više neće biti debate ko je najveći".

Rusedski smatra da Novak zbog Rafe i Rodžera ne dobija dovoljno poštovanja koliko bi trebalo ali da to ide na bolje.

"Mislim da on polako osvaja ljude. Ne dobija uvek priznanje koje zaslužuje jer su Rodžer i Rafa duže prisutni od njega. Izgleda kao da su oni svačiji favoriti i onda je Novak došao da pokvari zabavu. Mislim da zaslužuje više poštovanja i da je voljeniji nego što ljudi mogu da zamisle. On je pomalo kao Ivan Lendl u svoje vreme. Ljudi nisu dovoljno priznanja Lendlu za to kakav je šampion bio. I on se posle dokazao, tako da uvek mislim da će biti navijača Federera i Nadala, koji će reći da je njihov favorit najbolji, bez obzira na rekorde. Ipak, Novaka morate da poštujete. Što je stariji i što dalje ide, želi više ljubavi i poštovanja. Vidi se da ima tu želju da bude voljen, svako od nas to želi. I videlo se to kod Novaka, posebno u Parizu, to je bio pravi primer. Ako uspete da Parižane privučete na svoju stranu, uradili ste nešto ispravno, jer oni su zahtevna publika", smatra Rusedski.

Ne veruje da Federer može da osvoji Vimbldon

"Za Rodžera bi osvojanje Vimbldona bio velik zadatak. Nije u dovoljno dobroj formi. Videli smo, doduše i čudesne stvari poput Samprasa iz 2002. kad je osvojio US Open. Da, možda i Rodžer može da proizvede određenu magiju, ali ne deluje mi da ima dovoljno mečeva u svojim nogama", zaključio je Britanac.

