NOVAK JURI ZLATNI SLEM! Bivši Federerov trener objasnio šta će biti PROBLEM Đokoviću!

Za to je potrebn da pored Melburna i Pariza, koje je već osvojio trijumfuju i u Londonu i NJujorku, dok će mu za popularni „zlatni slem“ biti potrebne i Olimpijske igre.

Iako je srpski teniser glavni favorit na sva tri pomenuta turnira, doći do sve tri titule neće biti lako, naprotiv.

Đokovićevi navijači se nadaju da neće doći do scenarija iz 2016. godine, kada je Novak osvojio Australijan open i Rolan Garos, a onda podbacio na Vimbldonu (treće kolo) i Olimpijskim igrama (prvo kolo), te izgubio u finalu US opena.

O tome je govorio i nekadašnji trener Rodžera Federera i Pita Samprasa Pol Anakon.

"Najveći problem za Novaka Đokovića na putu ka 'zlatnom slemu' biće upravo Novak Đoković. Ono što hoću da kažem je to što će na njemu biti neopisiv pritisak. Što viće bude pobeđivao, to će više sebi nabijati pritisak. A, biće i spoljašnjeg pritiska" , objasnio je Anakon.

Ipak Anakon veruje u Novaka.

- On igra najbolji tenis na Turneji i nema razloga zbog kojeg on to ne bi mogao da ostvari.

Anakon ističe razlog zbog kojeg će Novaku biti lakše da boravi u Njujorku nego u Tokiju i Londonu.

- Ako savlada obe naredne prepreke, pritisak će biti neverovatan na US openu. Ali će mu tamo biti najlakše zbog toga što će restrikcije biti najblaže, biće i pune tribine. Biće mu mnogo lakše, ukoliko se, naravno, nešto ne promeni do tada, zaključio je čuveni stručnjak.

