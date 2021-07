DO SADA NIJE NOVAKU PRAVIO PROBLEME: Đoković saznao rivala u četvrtfinalu Vimbldona

Bolje je ušao u meč i sa dva brejka osvojio prviset, ali je onda pao u naredna dva i Rubljov je uspeo da preokrene rezultat. Onda je usledio šok – Mađar dobija četvrti set sa nulom i nastavlja seriju gemova i u petom setu, gde brzo dolazi do 3:0.

Na 3:1 Rubljov vraća brejk i dolazi do 3:2, ali odmah ispušta svoj servis i Fučovič odlazi na velikih 5:2. Servirao je za pobedu, a onda napravio duplu grešku, kojom je Rubljovu dopustio brejk loptu. Odigrao je neverovatan poen i spasao je, a onda preokrenuo gem i pobedio.

Meč je trajao dva sata i 43 minuta.

Đoković i Fučovič do sada su se sastajali dva puta i oba puta slavio je Novak. Bilo je to 2018. godine na US Openu i 2019. godine u Dohi.

Kurir sport