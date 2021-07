ZATO JE NOVAK NAJVEĆI! Šapovalov u suzama napustio teren, a ono što je Đoković uradio nakon toga ODUŠEVILO JE SVET! GOSPODIN

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale Vimbldona, pošto je sinoć savladao Denisa Šapovalova 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Srpski as dobio je i sedmi međusobni duel protiv Kanađanina i u nedelju će se boriti za trofej protiv Matea Beretinija. Italijan je prethodno savladao Poljaka Huberta Hurkača 3:1 u setovima.

Koliko je poraz teško "pao" Šapovalovu najbolje govore suze nakon meča.

Novak ga je ispratio aplauzom, uz duboko poštovanje, ali tu se nije zaustavio. Šapovalov je ispričao šta se desilo u njegovoj svlačionici nepsoreno posle meča.

- Prišao mi je u svlačionici. Rekao mi je da zna koliko mi je teško u ovom trenutku, ali da će sve doći na svoje mesto. Nije morao to da uradi, bilo je to jako lepo od njega. On ne dobija dovoljno pohvala - ispričao je Šapovalov.

Kada se osvrnuo na meč, Denis veruje da je bio blizu.

- Imao sam šansu u svakom setu. Moglo je da bude drugačije, ali sve ovo je proces učenja, pa se nadam da ću moći da ovo iskustvo iskoristim u budućnosti. Osećao sam da sam bolji u pojedinim delovima meča, da mogu da prođem u finale i to je razlog zašto me poraz toliko boli. Međutim, istovremeno me sve to tera da želim još više. Novak je prvi teniser sveta i ima razlog zašto je tu. Koristio je iskustvo, imao je i malo sreće...“

Dodao je Kanađanin da bi voleo da sarađuje u budućnosti sa Đokovićem.

- Voleo bih da mi Novak bude mentor. To bi značilo i da onda prestane da igra - imao je snage i da se nasmeje Šapovalov.

Kurir sport