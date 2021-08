HANTUHOVA ODRŽALA PREDAVANJE OSAKI: Nećeš pred medije? Bolje je uopšte da ne igraš turnir

"Konferencije za medije su deo posla, zato smo profesionalni sportisti. Kad dođeš na turnir, ne možeš da kažeš, igraću samo ako mi protivnica šalje lopte na bekhend, ili, ne servira mi se danas, primaću samo servis. To što se izbegava kontakt sa medijima je izraz nepoštovanja prema turnirima, posebno sada kada znamo šta sve treba da bi se organizovao turnir zbog svega u poslednje dve godine. Najmanje što profesionalac u bilo kom sportu može je da se pojavi na pres konferenciji. To nije nauka o raketama, da pričate pola sata ili sat o tome što ste upravo uradili i o sportu koji volite", rekla je Hantuhova, a preneo sajt "tennis365".

Slovakinja ima i rešenje za sve sportiste koji se nađu u situaciji u kojoj se našla japanska teniserka.

foto: Profimedia

"Ako želite da skinete deo pritiska sa sebe, verovatno najbolji način da to uradite je da za početak ne budete na društvenim mrežama. Svi igrači imaju mnogo toga sa čim se nose van terena i to je sve deo života. Ako je potrebno, takve stvari ne bih delila sa ostatkom sveta, ali ako to radite, potražila bih profesionalnu pomoć ili napustila turnire neko vreme da steknem drugačiju perspektivu. Pažnja koju je Osaka privukla na sebe nije laka, ali odlazak na konferencije za medije je najmanje što jedan igrač može da uradi za turnir". dodala Hantuhova kojoj takođe nije bilo nimalo lako da priča za medije posle neuspeha, ali ima jasnu poruku.

"Ako osećaš da nisi spreman za konferencije za medije, bolje je uopšte da ne igraš turnir. Bez medija, ne bismo zarađivali toliko, to je tako prosto", zaključila je Hantuhova.

(Kurir sport/tennis365)