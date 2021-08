NOVAKOV SKOK U BESMRTNOST! Đoković svestan da u Njujorku igra za REKORDE i tenisku ISTORIJU!

Đoković igra za rekordni 21 grend slem, kao i kalendarski slem što je poslednji uspeo da uradi Rod Lejver davne 1969 godine.

Novak je svestan prilike koja mu se pruža.

"Uzeo sam dodatnu pauzu i nisam igrao u Sinsinatiju, to je bilo isplanirano. Zadovoljan sam svojim pripremama za Ju-Es open. Nema potrebe za dodatnim pritiskom, ali pritisak je privilegija, zaista, za ovo igrate.", rekao je Đoković novinarima u Njujorku.

Najbolji teniser sveta svestan je da bi osvajanje Njujorka bila kruna njegove već nestvarne teniske karijere.

"To je lako pitanje. Da, bilo bi. Znam da je velika prilika preda mnom u NJujorku, gde sam tokom godina igrao dobro. Publika se vraća na stadion. Jedva čekam. Motivisan sam da igram najbolji tenis. Ali, idemo udarac po udarac. Sanjam da osvojim slem kojim bih kompletirao kalendarski. Znam kako da mentalno uravnotežim stvari sa velikim očekivanjima" , nema dilemu Novak.

Priznaje da je pomalo čudno bez Nadala i Federera

"Moje učešće ovde, bez Rodžera i Rafe... Oseća se to. Ali bez obzira na njihovo odsustvo, još uvek su tu kvalitetni teniseri, poput Zvereva, Medvedeva, Cicipasa, to su tri glavna pretendenta", smatra Đoković

Novak je naglasio da je nakon Melburna počeo da razmišlja o velikom cilju, da bi posle Pariza potpuno proradila svest o potencijalnom osvajanju "kalendarskog slema".

"Nakon što sam osvojio prvi slem u Australiji, postao sam svestan da mogu do "kalendarskog slema". To je moj najuspešniji grend slem. Rolan Garos je za mene najveća prepreka. Drugi put u karijeri sam osvojio ove godine. Nakon što sam osvojio, pomislio sam: "U redu, nemam mnogo vremena za pripreme za Vimbldon, za travu". Šanse na Vimbldonu su mi svakako veće nego na Rolan Garosu. Da, to bi bio trenutak kada sam pomislio da je to moguće", poručio je srpski as pred novinarima u NJujorku.

