MOJE UČEŠĆE OVDE BEZ RAFE I RODŽERA... OSEĆAM TO! Novak EMOTIVAN pred početak US Opena!

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je veoma motivisan uoči početka Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, gde će pokušati da osvoji rekordnu 21. grend slem titulu.

Takmičenje na Ju Es openu počinje u ponedeljak, a Đoković će pokušati da osvoji kalendarski grend slem - sva četiri grend slem trofeja u godini, kao i rekordnu 21. grend slem titulu. Po broju najvećih titula izjednačen je sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, koji zbog povreda ne igraju u Njujorku.

"To me mnogo inspiriše i motiviše, nema sumnje. Ali, istovremeno, znam kako da balansiram stvari. Moje učešće ovde, bez Rafe i Rodžera... Osećam to. Znam da će mnogi gledati moje mečeve očekujući dobar rezultat i borbu za slem", rekao je Đoković.

Prvi put od 1997. godine na jednom grend slem turniru neće biti Federera, Nadala i sestara Vilijams - Venus i Serene.

Đoković je ove godine osvojio deveti Australijan open, drugi trofej na Rolan Garosu i šesti na Vimbldonu. Na Ju Es openu će ove godine pokušati da osvoji četvrtu titulu.

"On je zaista neverovatan. Nemam drugu reč", rekao je drugi nosilac Rus Danil Medvedev.

Prošlogodišnji turnir na Flašing Medouzu nije bio dobar za Đokovića, pošto je diskvalifikovan u četvrtom kolu nakon što je slučajno lopticom pogodio linijskog sudiju.

Posle toga, jedini poraz na grend slem turnirima prvi igrač sveta pretrpeo je prošlog oktobra u finalu Rolan Garosa od Nadala.

Đoković će u prvom kolu igrati protiv 145. tenisera sveta Danca Holgera Runea.

