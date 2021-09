POZNATI JUTJUBER OTKRIO DETALJE PLJAČKE U KUĆI ĐOKOVIĆA: Lopovi su ušli dok smo spavali! Morali smo da idemo u policiju

Poznati jutjuber Đota (Đotafreestyle) otkrio je detalje pljačke u kući u Marbelji, koja je u vlasništvu Novakovog brata Đorđa Đokovića.

Nikola Milošević Đota bio je sa svojom devojkom Marijom Ignjatović na odmoru u Marbelji, a na osnovu fotografija i klipova koje su objavljivali na društvenim mrežama se može zaključiti da su bili smešteni upravo u kući Đorđa Đokovića.

foto: Instagram/Marija Ignjatović

Đota je u svom vlogu otkrio da su im lopovi upali u kuću dok su spavali i opljačkali ih.

"Mi smo u subotu stigli, uveče smo otišli do grada da kupimo nešto. Ja sam poneo neki novac iz koverte. To je bio poslednji put kada sam video kovertu. Novac koji je bio u koverti nisam uzimao do ponedeljka, jer sam kod sebe imao ono što mi je ostalo od subote. Međutim, u ponedeljak ujutru koverta nije bila u rancu".

foto: Instagram/Marija Ignjatović

Milošević kaže da je kovertu sa novcem koji je imao stavio u ranac u kom mu je bila oprema u vrednosti od 7-8 hiljada evra (četiri kamere, dva drona...)

"Bilo mi je čudno što nema samo koverte, a oprema koja se nalazila u torbi je vrednija od novca koji su uzeli. Onda sam shvatio da su to lopovi koji znaju šta rade. Ne uzimaju stvari koje ne mogu da prodaju ili stvari koje bi mogle da se prate."

"Bilo je teško "provaliti" da smo pokradeni, jer je sve bilo na svom mestu. Ništa nije bilo ispreturano, bilo je gospodski odrađeno", kaže Nikola i otkriva šta je nestalo iz kuće:

"Meni je ukraden novac, a jednom od mojih prijatelja je ukraden luksuzan sat, tako da je taj sat mnogo vredniji. I moj novac i njegov sat su bili u prizemlju. Skontali smo da su lopovi ušli, odradili prizemlje, otišli u podrum i odradili podrum. Mislimo da se sve to desilo u noć između subote na nedelju".

foto: Instagram/Marija Ignjatović

Đota kaže da su lopovi obili 22 od 24 kuće u naselju!

"Ukradeno mi je pet hiljada evra u kešu. Četiri hiljade evra i hiljadu evra u dinarima. Ukrali su mi taj novac prvo veče kada sam došao".

Milošević kaže da su slučaj prijavili policiji.

"Imali smo policiju koja je dolazila, radili su uviđaj, bila je forenzika, uzimali su otiske. Morali smo da idemo u policiju da prijavimo šta je sve ukradeno", otkriva Milošević.

foto: Instagram/Marija Ignjatović

Kurir sport