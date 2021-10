DA LI JE NADAL OVIM PROZVAO ĐOKOVIĆA? Rafa objasnio gde je u prednosti nad Novakom!

Nadal se zaista retko može videti kako besni na sudije, svoj boks ili rivala. Što se fer pleja tiče sigurno je jedan od najvećih sportista među teniserima, a sada je i otkrio i šta mu pomaže da kontroliše emocije.

„Bavim se jogom, meditiram kako bih mogao da kontrolišem emocije u odlučujućim momentima. Uvek na teren izlazim sa pozitivnim stavom. Važno je zadržati samopouzdanje i kada situacija nije idealna“, rekao je Rafa.

Nadal je u karijeri osvojio 20 grend slem titula i vodi istorijsku bitku sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom za najboljeg tenisera svih vremena

foto: Profimedia

„Kao dete sam trenirao mnogo, ali nisam nikoga imitirao. Divio sam se Samprasu i Agasiju. Voleo sam da gledam njihove duele. Naučio sam od Pita kako da budem agresivan, od Agasija taj borbeni stav. Takođe, Karlos Moja je mnogo uticao na mene“.

Nadal je napunio 35 godina, a ove sezone se mučio sa povredom stopala, ali još uvek ne razmišlja o penziji.

„Ne razmišljam o svojim godinama. Onog momenta kada se ne budem osećao mentalno i fizički spremnim, tada ću se penzionisati. Verujem da ću, ipak, ostati u svetu sporta. Imam akademiju i preko nje ću ostati povezan sa tenisom. Volim da pomažem mladima. Jednom kada prestanem da se bavim profesionalnim tenisom, sigurno ću se više posvetiti svojoj fondaciji. Ne plaši me to što me čeka posle tenisa“, zaključio je Nadal.

Kurir sport