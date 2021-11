U OSMINI FINALA HURKAČ, NORI I POPORIN: Ukoliko savlada Nemca Zvereva, Lajović ide na Dimitrova

Poljski teniser Hubert Hurkač plasirao se u osminu finala mastersa u Parizu, pošto je danas pobedio Amerikanca Tomija Pola sa 7:5, 7:6 .Deseti teniser sveta je do pobede protiv 53. na ATP listi stigao posle sat i 49 minuta i tako zakazao duel sa Nemcem Dominikom Kepferom koji je ranije eliminisao Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima. Plasman u osminu finala obezbedio je i Bugarin Grigor Dimitrov koji je bio bolji od Rusa Karena Hačanova sa 4:6, 6:2, 6:0. Trenutno 30. igrač sveta će se za plasman u četvrtfinale boriti sa pobednikom meča Dušan Lajović - Aleksander Zverev. Britanac Kameron Nori se plasirao u osminu finala pobedivši Amerikanca Rajlija Opelku sa 6:3, 6:4. On će u narednoj rundi za protivnika imati još jednog američkog tenisera, Tejlora Frica koji je ranije danas slavio protiv Rusa Andreja Rubljova. Do osmine finala stigao je i Aleksej Popirin kojem je Grk Stefanos Cicipas predao meč pri rezultatu 4:2 u prvom setu za Australijanca. Popirin će u osmini finala igrati protiv sunarodnika Džejmsa Dakvorta.

Beta