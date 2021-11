LJUDI, URAZUMITE SE! Žastin Enan raspametila svet REČIMA o Đokovićevim hejterima: KRAJNJE JE VREME da shvatite OVU stvar o Novaku!

Mnogo je onih koji su komentarisali neverovatan meč Novaka Đokovića i Danila Medvedeva u prestonici Francuske, a među njima je i legendarna teniserka, Žastin Enan.

Belgijanka koja je tokom karijere provela 117 nedelja na prvom mestu, osvojila sedam grend slemova i ukupno 43 titule, poručila je da mnogi greše što potcenjuju Đokovića.

- On je potpuno jedinstven. Iako postoji naravno mnogo ljudi koji poštuju njegovu karijeru, mislim da je krajnje vreme da ljudi shvate šta on postiže. Može da vam se sviđa Novak Đoković, može da vam se ne sviđa – mnogo je ljudi kojima se ne dopada njegov karakter – ali ono što on radi u svojoj karijeri je šampionski i neverovatno - rekla je Enan i dodala:

foto: Profimedia

- Nema mnogo onih koji mogu tako da se vrate (posle neuspeha) kao on. Setite se pre godinu dana posle US opena i diskvalifikacije, mislili smo da će biti ranjen, a on je bio tu uprkos svemu, iako je izgubio finale Rolan Garosa. Posle toga je opet krenuo, osvojio Australijan open. Mislim da je poraz ove godine u Njujorku bio jednostavno neophodan za Novaka Đokovića da prodiše, da se oporavi, da pokaže i sebi da je pomalo čovek. Na kraju krajeva, možda nikada nije bio toliko voljen kao kada je izgubio to finale.

Belgijanka veruje da je Đoković i dalje gladan uspeha.

- Posle US opena smo mogli da se zapitamo "šta sad sa Novakom Đokovićem?", ali on je i dalje željan uspega. Još ima rekorda koji mogu da se obore i dokle god je tako, Đoković će se takmičiti. Bilo je mnogo pritiska i sada, ali bio je opušten u finišu finala, bio je u stanju da se opusti i da osvoji titulu.

I samo izdanje Đokovića u finalu protiv Medvedeva oduševilo je Belgijanku.

- Počeo je sporije, ali znali smo da će fizička sprema možda biti faktor i da bi to mogao da bude problem za Rusa. Đoković je iskusan, pametan i toliko jak u glavi. Đoković i dalje ima dovoljno skromnosti da dovodi sebe u pitanje taktički – to što je bio sposoban da igra servis-volej u važnim trenucima pokazuje Đokovićevu klasu, kao i to da je i dalje u stanju da evoluira i da se prilagođava okolnostima - zaključila je Enan.

Kurir sport