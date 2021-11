TO JE JAD I BEDA, MAJKE IH HRANE SA GMO! Čuveni trener opleo po Novakovim KRITIČARIMA: SVI SU PLASTIČNI!

Čuveni list "Blik" objavio je skandalozan tekst u kom povezuje Novaka Đokovića sa kontroverznim Kjuanon pokretom (QAnon). O Noletovom uspehu, ali i napadima na njega razgovarali smo u Pulsu Srbije na Kurir televiziji sa teniskim trenerom Bogdanom Obradovićem i Vukom Brajovićem, teniskim komentatorom.

- Prvo negativna energija koja ide ka Novaku ima samo jednu jedinu konotaciju, a to je negativnost, a pozitivna energija koja isijava iz Novaka je beskonačna. On je jedan neverovatan profesionalac i to što ne prepoznaju taj njegov pozitivan stav i tu jednu toplinu koju daje svima i koji na jedan drugačiji nači pokazuje da je tenis jedan viteški sport, koji je na kraju krajeva zapad i izmislio, oni neshvatajući to imaju jedno tužno srce - kaže Obradović i dodaje da mi njih razumemo, a oni nas ne.

05:26 BOLJE DA PLATE RATNU ODŠTETU SRBIJI UMESTO ŠTO BLATE NOVAKA: Bogdan Obradović poslao BRUTALNU PORUKU Zapadu

- Mi njih razumemo jer smo mi kao mali jeli te njihove švajcarske čokoladice, ali oni nikada nisu došli u Srbiju da probaju štrudlu sa makom moje babe, koje sve majke i sve babe u Srbiji znaju da spreme fantastično. Oni jednostavno nemaju tu vrstu topline koju Novak ima, on je odrastao na majčinskoj ljubavi, a na zapadu se sve to što majke daju deci kupuje u radnjama, imate tu neku konotaciju tog gmo-a, a Novak je hranjen ljubavlju - kaže Bogdan Obradović.

- Srbi čašćavaju, a Nemci na pola one kisele vode koju naruče u kafiću stave jedan broj da bi sutra mogli da se vrate i popiju. Dakle, tužno im je srce, to je jedan jad i beda kako oni žive i taj pritisak koji su sebi stvorili sa prioritetom zarade samo novca i svega toga, njih je napravilo plastičnim. Oni su se pretvorili u plastiku - kaže Obradović.

Kurir.rs