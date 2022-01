NOVAKA VEĆ PRECRTALI! Izazivači se PONADALI: Ko je novi vladar Melburna?

Najbolji teniser sveta i dalje nema dozvolu za boravak u toj zemlji, samim tim i da brani titulu na Australijan openu.

Tako je u prvi plan izbila priča ko će mu uzeti pehar.

"Mislim da ima mnogo igrača koji mogu da osvoje turnir. Voleo bih da sam to ja. Sam ću da kažem, verujem u to. Zverev igra jako dobro, Cicipas je sve bolje, a spektakularno igra i Siner. Ima mnogo tenisera koji mogu do trofeja, biće uzbudljivo", rekao je italijanski teniser Mateo Beretini.

foto: Profimedia

Italijan je pomenuo i Đokovića.

"Jasno je da imam simpatije prema Novaku. Niko ne želi da bude u takvoj situaciji. Ne znam koliko su ga sati držali, ali nije lepo", rekao je Beretini, ali otkrio i drugu stranu medalje

"U isto vreme mogu da razumem zašto se Australijanci tako osećaju, mislim da je Melburn najduže ostao u karatinu od svih na svetu. Teško je komentarisati", zaključio je Italijan.

Australijan open je zakazan za 17. januar, samo sedam dana posle nego što će Đoković saznati odluku o žalbi.

Kurir sport