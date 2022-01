NOVAK JE BOŽIĆ DOČEKAO U PAKLU MIGRANTSKOG SMEŠTAJA! Ovo nikada ne sme da se zaboravi! Da, NOVAK JE U ZATVORU!

Jedni veliku istinu izgovorio je juče Srđan Đoković. Novak se nalazi u zatvoru. Da, to je zatvor. Sa čuvarima ispred jezivih soba i apsolutno svim mogućim zabranama to nije ništa drugo nego - zatvor. I to za Božić! Alal vera, Australijanci.

Pravna i uređenja država, kakvom se predstavlju u ovom slučaju, možda bi mogla malo da poradi na uslovim u kojima drže migrante, zatvorenike. Slike i priče koje su nam dolaze iz Melburna govore da je to ispod svakog ljudskog minimuma. Toliko o toj uređenoj državi.

Sada malo o Novaku. Možda i najveća pobeda u celom ovom političkom slučaju je činjenica da se Novak nije predao. Mogao je lagano da se okrene i vrati u topli dom u Srbiji, Francuskoj, Španiji... Nije! Ostao je, jer zna da je istina važnija od nekoliko noći provedenih u migrantskom zatvoru. Da se vratio poklekao bi pred moćnim političarima i njihovim lažima. Ovako će ceo svet videti ko je u celoj priči čuvar istine, a ko su lažovi.

Nadamo se svi da je Novaku noć, a sada već i dan protekao mirno i da bar nije imao probleme sa bubama, jer u tom nazovi "hotelu" ne postoji nikakvi higijenski uslovi.

Sledeći dan nam donosi konačnu odluku. Nećemo uopšte da sumnjamo u pravosudni sistem uređene Australije. Kako je za preostalih 25 tenisera, neka tako bude i za Novaka. A, ova sramota sa zatvorom... Živeće večno.

Kurir sport