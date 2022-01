ZAVRŠEN DRUGI DAN PROTESTA ZA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Srđan: Ne damo da nas gaze i bace na kolena! Iz Srbije dolazim, nikad ne odlazim!

Veliki broj građana njih nekoliko stotina došlo je da pruži podršku najboljem teniseru sveta. Prisutnima se kao i dan ranije obratio Novakov otac Srđan Đoković. Ispred Narodne skupštine igrao se i tenis, a emotivna izlaganja Novakovog oca ostatak okupljenih ispratio je gromoglasnim aplauzima.

1 / 11 Foto: Starsportphoto

KRAJ PROTESTA

- Srđan Đoković je dobio ovacije prisutnih građana i zakazao novo okupljanje za sutra u 15h

- Veliko hvala za ovih nekoliko miliona ljudi, vi ste nekoliko miliona ljudi ovde za mene. Svakoga dana će nas biti sve više. Vi ste naša braća, I vi klinci i mi matori, znamo zašto smo došli. Jer ovo znači Novaku mnogo, pokazuje mu da nije sam. On je u zatvoru trenutno. I Isus je imao strašan problem, svašta su mu radili, ali on je živ sa nama. Tako i naš Novak, ne mogu ga baciti na kolena, on je srce Srbije, naše sunce, srce slobodarskog sveta. Pošto su videli šta se dešava, danas su se setili da zarobe češku teniserku, koja je bila tamo 10 dana, šetala slobodno i igrala turnir, i sada su se setili da je zarobe i strpaju u zatvor. Ako ima pravde, ovo će se vratiti! Bog je veliki! Imamo jednu pesmu koju smo uz pomoć muzičara sastavili: "Jedna zemlja, jedan tim, ponosim se srcem svim, iz Srbije dolazim, nikad ne odlazim", rekao je emotivni Srđan

foto: Starsportphoto

- "Nole, Nole"- svi horski viču

- "Monstrumi, monstrumi", viču kupljeni ispred Skupštine.

- Poželeo je Srđan Đoković srećne Božićne praznike svim ljudima koji su se okupili da pruže podršku njegovom sinu.

foto: Marina Lopičić

Organizator protesta je porodica Novaka Đokovića koji je i na Božić pozvala sve građane da podrže Novaka

"Porodica Novaka Đokovića poziva sve verne navijače i one koji podržavaju najboljeg tenisera na svetu u delikatnoj situaciji u kojoj se našao pred prvi grend slem turnir u sezoni - Australian open, da se i danas, na Božić, okupe ispred Skupštine grada u 15 časova. Najveći hrišćanski praznik je prilika da se još više oseti važnost zajedništva i iz Beograda u svet ode slika ogromne podrške koju najbolji teniser na svetu ima u svojoj zemji. Srećan Božić!" navela je porodica Đoković u saopštenju.

Protest počinje u 15h

Kurir sport