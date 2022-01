KAKAV BEDNIK! OGLASIO SE ČOVEK ZBOG KOGA JE NOVAK U PRITVORU: Niko nije kriv za ovu situaciju!

Oglasio se i Kreg Tajli, čovek zbog koga je Novak Đoković maltretiran svih ovih dana! Njegovo obraćenje potpuno je zaprepašćujuće. Umesto da traži izvinjenje od Novaka on je pričao budalaštine!

- Mi od starta govorimo da nam je prioritet sigurnost Australijanaca. Svako ko dolazi ovde mora da bude odgovoran, zato smo doneli odluku o vakcinaciji. Tokom US Opena je 50 odsto tenisera bilo vakcinisano, sada je 97 odsto, to je naša zasluga. Kada smo dali mogućnost medicinskog izuzeća došlo je do kontradiktornosti i lažnih informacija, pa smo konstatno dobijali zahteve kako da dođu igrači i dobiju to - počeo je priču Tajli, inače prvi čovek Australijan opena i tamošnje teniske federacije.

foto: EPA/Alessandro Di Marco, Shutterstock

Ko je slao pogrešne informacije?

- Detaljne informacije i sve što smo znali rekli smo igračima i znali su koji su uslovi da dođu u Australiju. Koje su vakcine u pitanju koje prihvatamo i ostalo. Bili smo blizu da se sa vladom Viktorije dogovorimo oko medicinskog izuzeća i morali su igrači da prođu kroz dva panela.

Koga kriviti za ovu situaciju sada?

- Pa, niko nije kriv. Sve vreme su bile lažne informacije. Mi smo razgovarali sa svima i bili smo ubeđeni da radimo pravu stvar. Svi koji dolaze moraju da budu vakcinisani i to je tako. Ne mogu i neću nikog da krivim. Znam šta možemo i moramo da uradimo.

foto: Profimedia

Da li Novak može da igra na Australijan openu?

- Voleo bih da ga vidim da igra na turniru.

Kurir sport