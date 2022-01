KAD MI JE UMRO SIN, NOVAK MI JE VRATIO OSMEH NA LICE! Đokovićeve komšije otkrivaju kakav je najbolji teniser sveta privatno!

Međutim komšije ističu da ga nisu srele nakon dolaska iz Australije, saznaje "Blic"

"Nismo ga videli nakon što je došao iz Australije. Novinari su ovde danima bili, dolazile su i strane ekipe, ali niko nije uspeo da ga uhvati. Šuška se da je otišao na imanje koje ima na Fruškoj Gori", ističe žena iz obližnje prodavnice i dodaje:

"Poslednji put sam ga videla krajem novembra kada je bilo toplo vreme, pred odlazak na veliki turnir. Šetao je sa Jelenom i decom po kraju. To koliko Novak ima strpljenja za sve, ja sam bila začuđena. Nekoliko je ljudi čekalo da se uslika sa njim, sa svakim je kratko proćaskao, osmehnuo se i nastavio svojim putem. Nikad mu nije bilo teško da se fotografiše sa bilo kim od nas" govori prodavačica.

Prodavačica koja radi u obližnjoj pekari napominje kako je plakala zbog Novaka Đokovića.

"Sin mi se razboleo, dobio sepsu i nažalost umro. Bila sam mnogo tužna u tom periodu, a sve se to dogodilo kada je moja ćerka slavila rođendan. Kako smo bili nikakvi i neraspoloženi, ništa nije moglo da nas uteši. Nakon nekoliko dana upalili smo televizor, a tada je Novak pobedio na "US Openu". Plakala sam od sreće i to je bila vest koja mi je nakon smrti sina izmamila osmeh na lice. Pre toga nisam mogla ni da se smejem, ni da govorim od stresa koji sam preživala. Sada svaki put kad ga vidim u komšiluku, ja se rasplačem od sreće. On nije svestan šta je učinio za Srbiju i za ovaj naš narod. Mogu da ga ne vole, mrze i proklinju, ali zauvek će biti broj jedan", govori prodavačica iz pekare kroz suze.

Novak je čest gost obližnjeg restorana koji prodaje veganske proizvode.

"Novak je kod nas dolazio za Uskrs i viđali smo ga tokom leta. Nažalost, nemamo prilike da ga češće vidimo, ali svaki put kad dođe osmehne se i kupi nešto zdravo i vegansko kod nas."

Takođe prvi reket sveta posećuje kafić dolazi kod njih sa kolegama sportistima.

- Kada god je u Srbiji, svraća kod nas. Obično u kafiću sedi sa kolegama sportistima. Retko kada je u društvu porodice ili sam. Voli da bude opušten sa njima, ljubazan je prema svima nama i uvek nasmejam.

