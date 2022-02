OVO NIJE HUMANO! Američki novinar prešao sve granice: Toliko LAŽI I MRŽNJE u jednom tekstu o Novaku dosad nije viđeno!

Novak Đoković ponovo na udaru! Svakodnevno se pojavlju tekstovi, analize raznih "stručnjaka" koji se maksimalno trude da omalovaže rezultate Novaka Đokovića i predstave ga kao najvećeg negativca u istoriji belog sporta.

Nažalost, u poslednje vreme imali smo priliku da čitamo brojne "bljuvotine" na račun Srbina, ali američki novinar i kolumnista Mark Engel definitivno je prevazišao sve svoje kolege.

U Dalasu se od 7. do 12. februra igra ATP turnir serije 250, pa je novinar koji inače prati Dalas Kaubojse, rešio da napiše tekst tim povodom. Međutim, umesto o turniru, on je pisao o Đokoviću.

"Novak Đoković ne bi igrao na Dalas openu čak ni kad bi nosio pet maski i primio tri vakcine. Igrač Đokovićevog kalibra uvek preskače ovaj nivo ATP turnira jer može", počeo je Engel.

A onda su krenule da pljušte prozivke...

"On je najveća teniska zvezda i najveći problem tenisa", ističe Amerikanac i dodaje:

"Ovaj momak mora da prihvati da iako je možda najbolji teniser u istoriji sporta, pravila i za njega važe. Uskoro će saznati, ako već nije, da je Novaku Đokoviću više potreban profesionalni tenis nego što je tenisu potreban Novak Đoković. Ovde se ne radi o tome da li su pravila dobra, da li imaju smisla, to je druga priča. Reč je o pravilniku koji on odlučuje da zaobiđe ili da bude iznad, jer je on Novak Đoković. U ovom trenutnu njegovog života 999 od 1000 pravila ne važe za njega jer je on Đoković, ali se konačno pojavilo jedno koje je iznad njega"

"Đoković je broj jedan na svetu. Ali i pre Novaka je bio broj jedan i biće i posle. Njegova nespremnost da se pridržava pravila koštala ga je da osvoji sva četiri Grend slema u 2022. godini i verovatno će ga držati iza Rafaela Nadala po broju GS titula. Barem još godinu dana."

U nastavku teksta Amerikanac navodi da bi bilo lepo videti najboljeg igrača na Rolan Garosu kako igra protiv Nadala, Beretinija i ostalih, ali i da se ništa dramatično neće promeniti ako ne bude učestvovao, jer je tenisu nije potreban Đoković.

"Ono što će Đoković naučiti, ako već nije, je ista lekcija koju su naučili Tajger Vuds, Naomi Osaka i drugi. Na kraju prihvatite da su turniri koji su ih učinili bogatim i slavnim postojali mnogo pre nego što su oni pojavili i nastaviće se dugo nakon što ih ne bude. Tenis je bolji kada igra Đoković, ali mu on nije potreban. Ili će pravila za GS da se menjaju ili će Đoković morati da igra po njima jer je konačno pojavio neko iznad koga on nije".

Kurir sport/Star - telegram.com

