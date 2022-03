ZAŠTO SE NOVAK NIJE VAKCINISAO: Samo zato što ne želi da laže, što je VERAN principima i svojim IDEALIMA

Novaka Đokovića možete da volite, ili ne, ali srpski teniser tokom svoje karijere nikada nije koristio moć i beneficije koje mu je pružao status prvog reketa na svetu.

foto: Profimedia

Toga je svestan i Patrik Muratoglu, nekadašnji trener Serene Vilijams, koji je podržao Novakov tvrd stav oko vakcinacije protiv koronavirusa. Srbin je principijelan čovek, svesno je rizikovao. Proglašen je personom non grata u Australiji, doživeo veliko poniženje i omalovažavanje od strane tamošnjih političara.

foto: EPA

- Povodom svega oko koronavirusa... Za nekoga kao što je Novak lako bi bilo da dođe do lekara koji ce mu dati papire da je vakcinisan iako to nije. A da niko ne sazna. To bi mu dozvolilo da igra na svim turnirima, da se takmiči za titulu najvećeg ikada - rekao je Muratoglu i nastavio:

- Ali, rekao je da neće to da uradi. Da neće da laže. Da veruje da je loše biti vakcinisan, ma šta drugi rekli na to. Poslao je poruku svetu. Veran je svojim idealima i veoma je jedinstven. Zato ova odluka može da bude najvažnija za Novaka. Pokazao je ko zaista jeste!

Novak Đoković osvojio je 20 grend slemova. Dva su mu bukvalno oteta. U Njujorku 2020. kada je na pravdi Boga suspendovan jer je nehotice pogodio linijskog sudiju. I ovog januara 2022. kada mu australijski političari nisu dozvolili da brani titulu u Melburnu, iako su ga pre toga pustili u zemlju.

