UKRAJINAC PODRŽAVA VIMBLDON, SPAVA SA KALAŠNJIKOVIM I SPREMAN JE DA ZAPUCA: Da vidim ruskog vojnika, znam šta ću da uradim...

Stahovski je jedan od ukrajinskih sportista koji su odmah po izbijanju rata otišli u svoju zemlju i stali u prve odbrambene redove.

On je u intervjuu za BBC govorio o svemu što se dešava u Ukrajini, kako provodi vojničke dane, spava sa kalašnjikovim pored sebe, ali i da čestim intervjuima pokušava da što više skrene pažnju na dešavanja u njegovoj zemlji.

foto: Shutterstock, Profimedia, EPA, AP

Teniser je priznao i kako nije imao vojnu obuku, ali i da je spreman da u svakom trenutku zapuca. Posebno posle Buče i slika leševa civila koje su uznemirile ceo svet.

"Stvari koje su radili i način na koji su to uradili su iskreno nehumani. Ne mogu da opišem mržnju koju osećam prema ruskoj vojsci. Ljudi koji su tamo živeli nisu to zaslužili. Nisu bili deo ovog rata. Nisu hteli da učestvuju. Bili su samo civili", rekao je on, a potom dodao:

"Ne bih oklevao... Da vidim ruskog vojnika, znam šta ću da uradim", poručio je Stahovski koji podržava odluku Vimbldona da zabrani učešće teniserima iz Rusije i Belorusije.

foto: Printskrin/Instagram

