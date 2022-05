AUSTRALIJANAC BRANI NOVAKA I OŠTRO NAPADA VIMBLDON: Bio je diskriminisan, ne dopada mi se što Britanija prodaje bombe Saudijcima

Možda nije reč o igraču iz samog vrha ATP liste, ali je Milan predstavnik ATP Saveta igrača i samim tim se njegova reč poštuje.

Australijanac je prozvao vladu Velike Britanije da objavi da li ona stoji iza odluke Vimbldona da zabrani učešće ruskih i beloruskih tenisera na ovom grend slemu.

"Moj otac obožava turnir, Vimbldon je svetilište, druže, prelepo mesto. Obožavam ga. Ali mi se ne stviđa kako su doneli odluku. Ako su tačna ta šuškanja o tome da je odluku donela Vlada, onda ona treba da se oglasi i kaže da je to do njih. Starim, neće biti još mnogo prilike da se ode na Vimbldon, tako da ću igrati, mada, možda mi to i zabrane posle ovoga što govorim. Mogu to, zar ne? Sa tim imam problem od početka, unilateralna odluke", izjavio je Milman.

foto: EPA/Nic Bothma

Još nešto je želeo da podvuče.

"Prvo, želim da naglasim da sam protiv bilo kakvog konflikta gde stradaju ljudi. Rusko-ukrajinski sukob je užasan. Moje srce krvari zbog Ukrajinaca, ukrajinskih igrača, mrzim to. Ali mrzim svaki konflikt. Nije mi se dopao ni rat u Iraku kada su ljudi umirali kao kolateralna šteta. Ne dopada mi se što Velika Britanija prodaje bombe Saudijcima dok oni bombarduju Jemen. Ne dopada mi se konflikt Izraela i Palestine, konflikt u Libiji, svuda gde ljudi umiru. Sve je to glupost. Isto tako ne volim unilateralne odluke", dodao je Milman.

On je rekao i da je moglo znatno drugačije da se uradi.

"Bila je prilika da imamo Ruse i Beloruse na Vimbldonu. Imali ste dve opcije - preporuke, ne čak ni pravila, date od strane Vlade Velike Britanije. Jedna, da se potpiše deklaracija i da se igra, druga da se zabrane. Bez ikave konsultacije, doneta je unilateralna odluka da se im se zabrane da igraju. To je jednostavno protiv svega što je tenis. Imam problem zbog tog nedostatka komunikacije. Igrači iz Saveta, predstavnici igrača u Upravi ATP nisu konsultovani sve dok odluka nije doneta. Rusi i Belorusi nisu čak ni pitani da li bi potpisali deklaraciju pre nego što je odluka doneta. Pričamo o njihovoj bezbednosti, nisu ni upitani da li bi potpisali. I to je to gde vladajući greše u tenisu, na grend slem nivou, jer to bi trebalo da bude partnerstvo", poručio je Milman.

foto: EPA/AELTC / Thomas Lovelock / POOL

Nije propustio ni da pomene slučaj Novaka Đokovića.

"Znam da je kovid bio težak u protekle dve godine, imali smo promene datuma grend slemova tri puta i najbolji svetski igrač Novak Đoković je bio zaključan u pritvoru dve nedelje, to su bile užasne scene, bez obzira da li ste za vakcinaciju ili protiv nje. Teška su vremena, ali negde mora da se prestane, tako da će biti promena u rukovođenju i biti tako da igrači i turniri rade zajedno. To ne vidim, naročito ne u ovoj odluci".

Jasan je i po pitanju odluke o odzimanju poena za Vimbldon.

"Dozvolili smo našim igračkim predstavnicima i predstavnicima turnira da donesu odluku. Očigledno, bilo je mnogo opcija na stolu, ali suština je da ne možete da donesete unilateralnu odluku i isključite igrače. To je diskriminacija, zar ne? Igrači su ignorisani. Nema konsultacija. Imate frustraciju s njihove strane zbog svega, ignorišu ih, poeni im se oduzimaju, i povrh svega tu je diskriminacija. Moramo da počnemo da radimo zajedno, a to se ne događa", zaključio je teniser iz Australije.

Kurir sport