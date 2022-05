MEDVEDEV ZA KURIR: Siguran sam da se i Kecmanović upitao kako igram ovako dobro, a ne volim šljaku!

Specijalni izveštač iz Pariza: Vuk Brajović

U veselom duhu je pred medije stupio drugi reket sveta Danil Medvedev – a što i ne bi bio – kada se njegova impozantna pobeda protiv Miše Kecmanovića u tri seta i bez pretrpljenog brejka već smatra za jedan od njegovih najboljih mečeva na “prljavštini”, odnosno na šljaci.

- Teško je da poredim današnji nastup sa, na primer, onima iz prošle godine – ali je ovo do sada bio moj najbolji meč na turniru, i to protiv veoma teškog protivnika. Da budem potpuno iskren, nisam verovao da mogu da pobedim sa ovim rezultatom, pogotovo na šljaci. Sve je danas funkcionisalo sjajno – servis, riterni, razmene; uvodio sam ga u neugodne situacije, i to je bilo dovoljno za ovu i ovakvu pobedu danas. Odigrao sam ga kao da sam već ostvareni igrač na šljaci, pa da vidimo šta će se dešavati dalje - kazao je Medvedev.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Upitan da li mu se dopada ideja što Netfliks od početka godine pravi serijal sa nekim igračima, Medvedev je rekao:

- Mislim da je to super, ali i da zahtevi takvog projekta meni trenutno ne odgovaraju. Videh da je Arina Sabalenka na jučerašnjem meču imala dve kamere, drona i razne mikrofone oko sebe – I to bi za mene bilo previše. Netfliks već ima neke snimke sa mojih treninga, ali im nisam dozvolio da me prate i snimaju 24 sata. Ne isključujem mogućnost da se jednog dana uključim u tako nešto – i veoma rado ću gledati ovu zabavni serijal, jer postoji toliko puno stvari iz života nas tenisera kojih uopšte nisam svestan.

Iako je napokon postao svetski broj 1 ove godine, nije se dugo zadržao na tom mestu – koje mu je opet nadomak ruke. Danila ne brine previše da li će i šta će ljudi komentarisati o činjenici da je bio svetski broj 1 samo dve nedelje.

- Moja namera je da ne budem zapamćen kao igrač koji je bio broj jedan samo dve nedelje, budite sigurni u to. Ne znam šta će na kraju biti sa Vimbldonom, ali ću nastojati da postižem dobre rezultate od sada pa nadalje – i tek sam tokom intervjua za Tenis Čenel ovde saznao da ću postati broj 1. ako budem ušao u finale Rolan Garosa. To je fina motivacija, ali mi svakako ne predstavlja i faktor pritiska – jer sam do sada već nekoliko puta propustio da to ostvarim, kao kad sam izgubio protiv Gaela u Indijan Velsu - kazao je Danil.

Ruski teniser je istakao pre nekog vremena na Internetu pretraživao ko je bio svetski broj 1 najkraće u istoriji, i da nije mogao da poveruje svojim očima kada je otkrio da je Pat Rafter.

– Velika legenda našeg sporta – na tom mestu bio je samo nedelju dana, a da se ni Karlos Moja tu nije zadržao mnogo duže. Da me je neko pitao – rekao bih da su bili na prvom mestu barem 6 meseci, godinu dana – tako da iz te perspektive već nisam toliko loš. To je ostvarenje koje niko ne može da mi oduzme, i broj igrača koji je to ostvario u svojoj karijeri svakako nije veliki. Veoma sam motivisan da se na to mesto što pre I vratim - uverljivo zvuči aktuelni šampion US opena i zamalo osvajač trofeja Normana Bruksa u Melburnu ove godine.

foto: AP/Jeanfrancois Badias, AP/Matthias Schrader

Upitan da za Kurir prokomentariše izjavu Kecmanovića da je počeo da igra tek u drugom setu – i da li voli što njegovi nastupi na šljaci poseduju faktor iznenađenja, Medvedev je odmah odgovorio da je to ispravno primećeno.

- Ponekad nivo mog tenisa na šljaci nije lako predvideti. Kada loše igram i gubim na tvrdoj podlozi, barem se trudim da nešto promenim i ubacim neke loptice u teren. Na šljaci toga najčešće nema – kada ne ide, onda ne ide, I nemam nikakva rezervna rešenja. Mislim da svako ko igra protiv mene na šljaci misli da ima šansu da me dobije, što verovatno nije slučaj na “hardu”, gde imaju određenu dozu sportskog poštovanja i rezervisanosti u tom pogledu. Danas sam odigrao zaista sjajan meč na šljaci, i siguran sam da se Miomir pitao – kako to da igra ovako, a ne voli šljaku? On je sjajan igrač – i kada je u drugom setu “promešao” svoju igru – morao sam da nađem načina da se na to adaptiram. Veliki je kompliment kad igrač poput njega izjavi nešto u tom smislu - a koji je u poslednje vreme odigrao sjajne mečeve protiv veoma izazovnih rivala. Zbog toga mi je drago da čujem da je bio iznenađen nivoom moje igre - zaključio je Danil Medvedev.

Kurir sport