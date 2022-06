GLEDAO SAM KAKO ZVEREV PLAČE! Nadal: U finalu sam Rolan Garosa i jako tužan!

Njemu je Nemac Aleksandar Zverev predao meč u drugom setu pri rezultatu 1:0 u setovima za Nadala 7:6, 6:6.

Nadal je tako na 36. rođendan stigao do finala, ali bilo mu je teško što je do toga došao na ovaj način.

"Veoma je teško, zaista sam tužan zbog njega. Iskreno. Igrao je neverovatan turnir. Veoma je dobar kolega. Znam koliko se bori da osvoji grend slem, ali sada nije imao sreće. Ono što sam siguran je da će sigurno osvojiti više od jednog slema", rekao je Nadal.

Nadal je rekao da je meč do to mog momenta bio fantastičan

"Bio je to super težak meč. Teško je reći nešto više u toj situaciji. Što se mene tiče, biti u još jednom finalu Rolan Garosa, to je san. Ali tako doći do njega... Bio sam u jednoj prostoriji sa Sašom pre nego što smo izašli na teren. Videti ga kako tamo plače, bilo je teško. Želim mu sve najbolje", zaključio je Nadal.

