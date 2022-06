SRCE KAŽE JEDNO, PAMET DRUGO: Nakon što je čarobno leteo po terenu uz ogromne bolove, Nadal ponovo pričao o završetku karijere

Rafael Nadal je još jednom pričao o završetku karijere, a nije nagovestio kada bi to moglo da se desi

Nakon što je početkom 2022. godine osvojio Australijan open je rekao da je pre samog turnira kraj karijere bila realna opcija, a Rolan Garos je igrao uz velike bolove u stopalu, usled retke Miler-Vajsove bolesti koja već duže vreme muči Španca.

On je odigrao nekoliko izuzetno teških mečeva u Parizu, uključujući pet setova protiv Feliksa Ožea-Alijasima i više od četiri sata na terenu protiv Novaka Đokovića kada je trčao po terenu kao u danima kada je bio fizički najspremniji, pre nego što je stigao do same završnice i 14. titule na Rolan Garosu.

Nakon Pariza, sledi gren slem u Londonu, a Nadal je za televiziju "Antena 3" rekao da je mislio da će do sada već završiti sa profesionalnim igranjem tenisa.

- Moja karijera je trajala duže nego što sam se nadao i postigao sam više uspeha nego što sam ikada mislio - rekao je Nadal i dodao:

- Budućnost? Ne znam šta će da se desi. Jasno je da će doći trenutak kada će sve ovo da bude gotovo, jer ovo ima rok trajanja. Ali voleo bih da nastavim da radim ono što volim sve dok je to moguće. Sumnje me ne brinu. Logično je da sam ja prvi koji ih imam. Mislim da ti one pomognu da ostaneš budan i da napreduješ. Kada imaš sumnje, znači da nisi siguran u sebe, zato radiš više da bi pronašao sigurnost.

Kada je reč o Vimbldonu...

- Što se tiče Londona, srce kaže da igram, pamet da odmorim. To je tema koja ne može da se odlaže. To što sam osvojio titulu na Rolan Garosu uz bolove, znači da je vredelo igrati.

Bik sa Majorke je ranije još objasnio pod kojim uslovima je igrao u Parizu, a smatra da je zbog svega bilo još teže da dođe do 14. titule na tom grend slemu.

- Stopalo mi je utrnulo zbog anestetika. Mislim da to dodaje vrednost činjenici da sam mogao da se koncentrišem na igru i stavim sa strane sve što sam morao da uradim kako bih se takmičio - zaključio je Nadal.

