KIRJOSA PITALI KO JE GOAT: Australijanac izabrao JEDNOG iz "velike trojke" i to nije Novak

"Mislim da je najbolji Rafael Nadal. Sada ima 22 Grend slema, a Đoković i Federer po 20", rekao je Kirjos, a potom se osvrnuo na svoje specifično ponašanje tokom trajanja turnira.

"Ne mislim da radim lude stvari na Turu. Imam 27 godina i igram od svoje desete. Uvek sam bio emotivan i ambiciozan. Neću da se menjam. Mislim da navijači žele da vide uzbudljive i intenzivne mečeve. Ako izgubiš, normalno je da se ljutiš, to je ljudski. Neko će to pokazati više, neko manje. Volim što ljudi uživaju u mojoj igri, vole da me vide kako igram. Ponosan sam na svoj stil igre", dodao je Australijanac.

