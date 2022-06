JOVIĆ PRIČAO O JOKIĆU: Nikad ga nisam upoznao! On je dvostruki MVP i u Srbiji zbog njega svi žele da igraju košarku

Sudeći po video snimku sa treninga Nagetsa na kojem je mladi bek šutirao trojke bez promašaja, može se zaključiti da je impresionirao Amerikance.

A onda je njima pričao o dvostrukom MVP Nikoli Jokiću.

Mladi košarkaš je mnoge iznenadio izjavom da nikada nije imao priliku da upozna Jokića.

"Nikad ga nisam upoznao. To je stvar koju sam oduvek želeo da uradim. Nadam se da ćemo se upoznati uskoro", bile su prve reči Jovića.

foto: AP, Printscreen/Twitter

"Za mene san postaje stvarnost. Pogotovo zato što treniram sa Nagetsima. Ljudi u Srbiji vole košarku. Jokić je dvostruki MVP, i sada sva deca žele da igraju košarku", objasnio je mladi Jović Amerima.

Prema nekim predviđanjima, Jović koji igra na poziciji krilnog centra i koji iza sebe ima odličnu sezonu, mogao bi da bude izvučen kao 20. pik koji pripada San Antonio Sparsima. Ali postoje i velike šanse da završi baš u Denveru.

"Pokazao sam po malo od svega. Šut, pas, odbrana, igranje na niskom postu. Gledam na sebe kao na osobu koja uvek zna šta trener želi od mene na terenu. Ako želi da budem spot-ap šuter, biću to. Ako želi da igram u tranziciji, radiću to. Ako želi da čuvam svih pet pozicija, pokušaću i to", rekao je Jović, pa napravio poređenje evropske košarke sa NBA ligom.

"Mečevi u Evropi i ovde su zaista drugačiji. Ovde se igra u brzom tempu sa dosta šuteva. Znam da će biti teško, ali volim košarku. Ako imate strast prema igri, sve će biti dobro", zaključio je mladi Jović.

(Kurir sport)