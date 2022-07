KIRJOSU JE DEVOJKA OTVORILA OČI! Nikov brat otkrio detalje: Bio je mnogo nesrećan, život mu je bio u HAOSU!

Kirjos je napokon napravio veliki rezultat u karijeri i plasirao se u finale Vimbldona, gde se sastaje sa Novakom Đokovićem.

Oglasio se njegov brat Hristos koji je pričao o odnosu sa Nikom

"U velikom delu, kroz proteklih šest ili sedam godina kraj sebe nisam imao svog malog brata. On je bio toliko nesrećan u sebi da je isključio sve one koji su ga voleli i bili mu blizu. Bio je uvek zabrinut zbog nečega. Svet ga je promenio, tenis ga je promenio. Ljudi to nisu ni znali, ali Nik i ja nismo razgovarali jedno vreme", piše Hristos u kolumni za jedan australijski medij.

foto: AP

On kaže da se sve promenilo onda kada je Nik upoznao sadašnju devojku, Kostin Haci.

"Ona mu je otvorila oči. Pre nego što ju je upoznao, u njegovom životu je vladao haos. Sada mogu reći kako sam natrag dobio svog mlađeg brata, a mama i tata su nazad dobili svog sina. On je za nas već pobednik, jer nemam šta drugo da kažem kada vidim da sazreva u srećnu i ispunjenu verziju sebe. To je sve što sam tražio, jer želim videti kako pobeđuje u svim životnim aspektima", zaključio je Hristos Kirjos.

