EVO ZAŠTO JE ĐOKOVIĆ PLAKAO POSLE FINALA: Provokacije koje se dešavaju i DAN DANAS!

Suze Novaka posle trijumfa na Vimbldonu obišle su svet. Emocije su u tim momentima bile ogromne, kako kod srpskog asa, tako i kod svih koji su pratili meč:

- Doživeo sam mnogo ovakvih trenutaka, ali trofej ove godine u kojoj sam doživeo, što sam doživeo u Australiji, sve mi se nekako nakupilo. U tom trenutku sam osetio ogromno rasterećenje, emotivno sam bio pod takvom količinom emocija i stresa, to nisam doživeo u životu. Zbog toga što se sve to izdešavalo sve što me pratilo, provokacije koje idu i dan danas... - rekao je Novak u intervjuu za Sport klub.

Ovo je bio prvi put da Đoković prolazi kroz ovakve stvari.

- Sa tim se nisam susretao ranije, nisam znao kako da se nosim sa tim, trudim se da radim ono što me stavlja u stanje sklada, ali ne može čovek kada me ne izazove, ako je vazano za nepravdu, uvrede, provokacije, mediji me stalno podsećaju... To je sada iza mene, već neko vreme je iza mene, ali osećam da je taj emotivni teg iza mene. Osećam se rasterećenije - kazao je za Sport klub Novak Đoković, koji je opet probao travu.

Dalji Novakovu planovi su sledeći:

- Borba eks ju šampiona. Otvoriću te terene u Visokom za neki dan, danas idem za Beograd, otac je nešto organizovao, nešto priprema, ja sam morao da se povinujem i prihvatim. Posle toga ću biti u Visokom, jedva čekam, raduje me svaki put kada odem tamo.

Bonus video:

00:28 Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla