NOVAKA UPOREDILI SA TESLOM: Naravno da mi imponuje! On je vanvremenski naučnik i božanstvena duša!

Najbolji teniser iz Srbije, Novak Đoković osvojio je titulu na Vimbldonu pobedom nad Nikom Kirjosom u četiri seta, a večeras je ispred Starog dvora dočekan od strane više od 10.000 navijača.

Po završetku proslave, Novak je proveo vreme sa novinarima, gde je dobio jedno zanimljivo pitanje i gde je upoređen sa Nikolom Teslom, našim slavnim naučnikom i pronalazačem.

- Naravno da mi imponuje, ali verovatno niko na ovoj planeti nije dorastao Tesli, u ljudskim dostignućima, legatom ovom svetu. Ono što je ostavio iza sebe i dan-dan koristimo i ko zna koliko dugo ćemo koristiti. On je vanvremenski naučnik, božanstvena duša koja je u svakom trenutku plenio i zadužio ovu planetu i narod. Sa razlogom se dičimo i ponosimo Nikolom Teslom.

Potom se Novak osvrnuo na čitavu ovu godinu. Od Australije do titule na Vimbldonu.

- Zatvoreni krug. Neko je danas tu analogiju iskoristio već danas. Pobedivši Australijanca u finalu, ima to neku simboliku. Ali, verovao sam u sebe, da će se pre ili kasnije pružiti prilika iako od januara do početka Rolan Garosa nisam bio potpuno uravnotežen na terenu. Fizički sam bio spreman, pogotovo kasnije u sezoni šljake, prosto nisam znao ni očekivao koliko će sve ovo što se desilo u Australiji uticati na mene u emotivnom smislu, to je samo mali deo što me je pratilo posle toga, samo u manjem intenzitetu, nešto je ostavilo dosta tragova i što me je remetilo u mom pohodu da se vratim u neko optimalno stanje duha i uma, da mogu da se kandidujem za najveće trofeje u sportu.

- Verovao sam u sebe, da postoji dosta prilika, da treba da budem strpljiv, da će vreme da radi u moju korist, što je na kraju bilo tačno, Vimbldon dolazi u pravom momentu, kao idealan turnir. Nije slučajno Vimbldon meni najdraži turnir, ne služi samo kao odskočna daska i motivacija za ono što sledi. Govorio sam i ranije da je prvi motiv za igranje bio Vimbldon. Ima dragoceno mesto u mom srcu. Uvek sam sanjao da ga osvojim.

Kurir.sport/Telegraf