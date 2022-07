MASAKRIRAJU I ČEREČE NOVAKA, NEMAJU NAMERU DA STANU: Đokoviću preti da padne i ispod 20. mesta na ATP listi

Novak Đoković jeste najbolji teniser današnjice, ali trpi neviđenu torturu zbog koje ostaje bez bodova i prve pozicije na ATP listi.

Umesto liderske pozicije, trenutno je sedmi, sa vrlo jasnom projekcijom da bi mogao još da nazaduje. Nažalost, najboljem teniseru sveta preti realna opasnost da padne čak ispod 20. mesta, a najmanje je za to kriv on!

Novak je osvojio Vimbldon, ali umesto da uživa u odbranjenih 2.000 bodova, njemu su isti oduzeti, jer je ATP odlučio da ne boduje treći grend slem, jer je Velika Britanija oduzela pravo Rusima i Belorusima da se takmiče. Pre toga, u Australiji je doživeo nikad viđeno omalovažavanje i mučenje. Tada mu je oduzeto pravo da brani 2.000 bodova, a dobio je i trogodišnju zabranu ulaska u tu zemlju.

Potom su usledili turniri u Americi, gde nije mogao da igra, jer je uslov za ulazak u SAD bilo da je vakcinisan protiv kovida i to isključivo sa vakcinom koja je proizvedena na Zapadu. Tako je ostao bez još 2.000 bodova iz Indijen Velsa i Majamija.

Uskoro, tačnije 29. avgusta, treba da počne US open, poslednji grend slem u sezoni, koji nosi 2.000 poena. S obzirom na stroge kovid protokole u SAD gotovo je izvesno da Novak neće moći da igra ni u Njujorku. A, tu su i još neki vrednosno jaki turniri u Americi.

Prvi po redu je onaj iz masters serije u Montrealu u Kanadi vredan 1.000 bodova koji počinje 7. avgusta. Iste kategorije je i Sinsinati koji startuje 14. avgusta. Oba turnira donose po 1.000 poena pobedniku.

Praktično, kad se sve sabere, Montreal, Sinsinati i Njujork jasno je da će Novak ostati bez 4.000 poena, pa je sasvim razumljivo pitanje, koje mesto će Đoković zauzimati na ATP listi na kraju sezone. Odnosno, hoće li moći da igra na završnom mastersu u Torinu koji počinje 13. novembra. Pravila su jasna, učesnik mora osvojiti neki od grendslemova, ali odnedavno mora biti i plasiran među 20 najboljih na ATP listi.

Donose 2.000 poena

Mastersi u Šangaju i Parizu

U septembru nema jakih turnira, ali ih ima u oktobru. I to dva mastersa, oba donose po 1.000 poena. Prvi je u Šangaju od 9. do 16. oktobra, a drugi u Parizu od 31. oktobra do 6. novembra. Na oba bi Novak mogao da zaigra uz medicinsko izuzeće. Plus, četiri jaka turnira koja pobedniku donose 500 bodova - Peking, Tokio, Beč i Bazel.