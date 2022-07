POJEDEM POLA JAGNJETA PA IZAĐEM NA TEREN: Tokom meča je JEO SENDVIČ a na šarm najvećeg zavodnika bivše Juge pala i princeza Dajana

Na današnji dan 1963. godine rođen je proslavljeni srpski teniser Slobodan Boba Živojinović.

Zajedno sa Nenadom Zimonjićem je jedini teniser iz Srbije koji je stigao do najviše pozicije u konkurenciji dublova i prvi koji je osvojio.

Igrao je desnom rukom i koristio jednoručni bekhend. Imao je dobar servis i obično igrao servis-volej.

Osvojio je dve titule u karijeri (Hjuston, 1986 i Sidnej, 1988), kao i osam titula u dublu. On je dostigao svoju najvišu poziciju na ATP listi 26. oktobra 1987. godine, kada je postao broj 19 na svetu.

Živojinovićevi najznačajniji Grend slem rezultati su bili dva polufinala. Na Otvorenom prvenstvu Australije 1985. je upečatljivo pobedio Džona Makenroa u napornom četvrtfinalu u pet setova i došao do polufinala gde je izgubio u tri seta do Matsa Vilandera. Sledeće godine, 1986, on je došao do polufinala Vimbldona, izgubivši od Ivana Lendla u teškoj borbi od pet setova.

Tokom svoje karijere ukupan skor u singlu od 150 pobeda i 138 poraza. On je bio uspešniji u konkurenciji parova osvojivši US Open 1986. sa Andresom Gomezom. Iste godine je osvojio još 3 turnira i 8. septembra 1986. bio je broj 1 dubl igrač na svetu.

Oženjen je popularnom srpskom pevačicom Lepom Brenom sa kojom ima dvojicu sinova - Stefana i Viktora, dok iz prvog braka ima sina Filipa.

POZNANSTVO SA PRINCEZOM DAJANOM Boba Živojinović imao je priliku da je upozna i druži se sa princezom Dajanom. Živojinović je tu čast da upozna Lejdi Dajanu imao 1987. godine neposredno pred početak Vimbldona, kada je ona sa tribina navijala za njega. "Velika je stvar kad na meč dođe da te bodri osoba poput nje", ispričao je Živojinović svojevremeno za medije i istakao da su oni bili dobri prijatelji: "Bila je predivna žena, njena veličina bila je u tome što je normalno komunicirala sa svima. Naši dugački razgovori svodili su se na priče o svakodnevnim stvarima i našoj deci. Filip je godište njenog mlađeg sina Harija, pa su nam uglavnom to bile teme. Filip ju je i upoznao. Kada sam mu rekao da je to princeza, ništa mu nije bilo jasno. On je, kao svako dete, princeze zamišljao poput likova iz bajki, u dugačkim raskošnim haljinama", opisao je Boba. Sećanje na princezu završio je rečenicom: "Ponosan sam što sam je poznavao". foto: Darmir Dervisagic, Profimedia

POJEDE POLA JAGNJETA PA ODE NA MEČ

Legendarni srpski teniser u svetu tenisa ostaće upamćen po nesvakidašnjem i originalnom potezu tokom meča.

Australijan open te 1985. godine osvojio je Štefan Edberg, ali Gren slem u Melburnu retko ko pamti po tome, već svi pamte po čuvenom četvrtfinalnom meču između legendi Bobe Živojinovića i Džona Mekinroa.

To je ta priča o čuvenom sendviču koja se i dan danas prepričava u teniskim krugovima i koja je na neki način od Živojinovića, osim pobede u ovom meču, stvorila i svetsku zvezdu.

Velika svađalica Džon Patrik Mekinro, krenuo da se raspravlja sa glavnim sudijom tog meča, a kako je to često radio da bi pre svega poremetio protivnike i kako je znao da će se to odužiti, Boba Živojinović se odlučio na originalan potez.

Otišao je u ložu, seo, prekrstio noge i poslužio se sendvičem i vodom.

"Kada je Mekinro osetio da sam počeo da vladam, hteo je da me ohladi. Ja sam to shvatio. Otišao je do sudije da protestuje, a ja, kao neko ko je odrastao na novobeogradskom asfaltu, nisam hteo da budem deo te predstave. Otišao sam sa terena, uzeo sendvič, a neki Australijanac je hteo da mi da šampanjac. Fascinantno je kakav sam aplauz i energiju s tribina dobio. Mekinro se našao u čudu", rekao je Živojinović u emisiji "Vice".

Upitan da li bi, da se hrani kao Novak Đoković, dogurao dalje od 19. mesta na ATP listi, Boba je kao iz topa odgovorio:

"Apsolutno da. Ja pojedem pola jagnjeta i izađem na teren".

