VELIKI UDARAC ZA TENIS, AMERIČKA TURNEJA PRED KATASTROFOM: Posle Đokovića odustao i Nadal, a US Open samo što nije počeo!

Nakon što je od mastersa u Montrealu odustao Novak Đoković, iz dobro poznatih razloga, to je morao da učini i Rafael Nadal.

Dok je srpski teniser bio prijavljen za turnir u Kanadi s nadom da će doći do promene odluke i da će njemu, kao nevakcinisanoj osobi, biti dozvoljeno da uđe u tu državu, definitivno otpao sa liste učesnika neposredno pred početak kada je postalo jasno da preokreta neće biti, Nadal je morao da se povuče zbog povrede.

Španac se nedavno vratio treninzima nakon povrede mišića stomaka koju je doživeo tokom Vimbldona, ali je osetio nelagodu tokom jednog od treninga pred početak mastersa u Montrealu.

- Nadam se da ću ponovo igrati u Montrealu, turniru koji volim i koji sam osvajao pet puta pred publikom koja me je uvek lepo dočekivala. Nemam izbora nego da u ovom trenutku razmišljam o svom zdravlju - saopštio je Nadal.

foto: EPA/Ettore Ferrari

"Bik sa Majorke" je pomenuti turnir osvajao 2005, 2008, 2013, 2018 i 2019. godine, kada je takmičenje poslednji put i održano.

Nakon Nadalovog otkazivanja navijači su zabrinuti da bi on mogao da propusti i predstojeći US Open, a ukoliko na poslednjem grend slemu u sezoni ne bi bilo ni Rafe, ni Novaka, bila bi to katastrofa za organizatore i marketing jednog od najvećih turnira na svetu.

US open počinje 29. avgusta, a Đokovićevi navijači, pa i sam Novak, nadaju se da će u poslednjem trenutku biti promenjena odluka o ulasku u SAD.

Kurir sport