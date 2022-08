EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV IZ SAD! Velike šanse za Đokovića da zaigra na US openu: EVO KADA ĆE SE TAČNO ZNATI STATUS SRPKOG TENISERA

Prof. OIga Ravasi, osnivač organizacije "Srbi za Trampa", predsednica i osnivač "Sava Pac" istakla je da je raspoloženje javnosti povodom učešća najboljeg srpskog i svetskog tenisera Novaka Đokovića na US openu podeljeno.

Ona je navela da će se već u par dana znati da li će Nole igrati na US openu.

- Mi smo posavetovali korporaciju "Sport menadžment" koja je u vlasništvu Nebojše Jovanovića, on je pokrenuo celu strukturu koja se bavi pitanjem Novaka Đokovića. Napisao je pismo predsedniku Džozefu Bajdenu, napisao je pismo sekretaru Blinkenu, sekretaru Kutidžedžu i sekretaru Majorki, tako da su se republikanci jako potrudili da podrže celu ovu priču. Bajden ima jako loš rejting i ovo bi bio veoma dobar PR za republikance - ističe Olga Ravasi.

foto: Kurir televizija

Pre tri dana povučeni su kovid mandati, kada se situacija vraća na period od 2020. godine, i da je postala lična odluka da li će se ljudi vakcinisati i da li će nositi maske istakla je Ravasi.

- Ovo se za sada odnosi samo na ljude koji su državljani Amerike, ali tradicija je bila da kada se promeni taj domaći mandat, dve nedelje kasnije menja se i onaj koji se odnosi na međunarodno putovanje. Prema našim izvorima koje smo dobili juče jeste da će se taj mandat za međunarodno putovanje promeniti da li danas u toku dana ili do utorka, srede. Ove nedelje bi trebalo da se ukine taj mandat. Raspoloženje je podeljeno, možda ćemo i poentirati sa svim onim što smo radili i da će Novak Đoković zaigrati i osvojiti US open kao i do sada - rekla je Ravasi.

Šta je još profesorka Ravasi rekla u jutarnjem programu Kurir televizije pogledajte u videu ispod.

